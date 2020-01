Fin du support de Windows 7 - Commentaire Avast

janvier 2020 par Avast

« Au niveau mondial, environ 26 % des utilisateurs de PC utilisent toujours Windows 7, le système d’exploitation qui, à compter de ce mardi 14 janvier, ne recevra plus de soutien technique sous forme de mises à jour et de correctifs de la part de Microsoft. Selon nos propres recherches, plus d’un tiers (38 %) de nos clients sur PC ont Windows 7 installé, ce qui est dû en grande partie à une préférence continue pour le produit par rapport aux versions plus récentes. Cependant, la fin du support technique pour Windows 7 rend les appareils sur lesquels il est installé vulnérables aux cyberattaques qui cherchent à exploiter les défauts non corrigés. Dans l’intérêt de la sécurité et de la confidentialité de ses utilisateurs, Avast continuera à fournir des mises à jour des définitions de virus pour Windows 7 pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas passer à une version plus récente de Windows ».