Fièvre des soldes : les consommateurs résistent-ils ?

novembre 2023 par Kaspersky

La nouvelle enquête mondiale “La course aux Super Soldes : qui l’emporte ? Étude sur nos habitudes d’achat et de paiement”, réalisée par Arlington Research pour Kaspersky, scrute les opinions des consommateurs et leur comportement d’achat lors de soldes majeures tels que le Black Friday ou le Cyber Monday.

Une nouvelle enquête menée par Kaspersky révèle que 90 % des achats pendant le Black Friday et le Cyber Monday sont réalisés de manière impromptue. Les réseaux sociaux jouent un rôle significatif dans les résultats des ventes, puisque plus de la moitié des utilisateurs “followers” (58 %) recherchent activement les offres spéciales recommandées par leurs influenceurs et blogueurs préférés en ligne. L’étude révèle également une implication plus prononcée des femmes (22 %) envers les super soldes par rapport aux hommes (17 %). De plus, la majorité des participants (69 %) se déclare prête à différer leurs achats en anticipation de grandes ventes promotionnelles afin de bénéficier des meilleures offres.

D’une popularité exceptionnelle, le Black Friday et le Cyber Monday mobilisent des millions de personnes à travers le monde.Les ventes en ligne du Black Friday plus particulièrement ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 65,3 milliards de dollars dans le monde en 2022. De plus, selon l’enquête de Salesforce sur le bilan des ventes, les consommateurs ont dépensé 1,14 trilliard de dollars en ligne dans le monde entier pendant la saison des fêtes. Compte tenu de cela, Kaspersky a analysé le comportement et les habitudes des utilisateurs liés aux grands événements de soldes tels que le Black Friday et le Cyber Monday.

Les résultats de l’enquête montrent que la plupart des consommateurs ne peuvent pas résister à la vague d’offres spéciales pendant le Black Friday ou le Cyber Monday, et la majorité feront un achat quels que soient leurs plans antérieurs. 90 % des répondants font des achats de manière spontanée pendant de telles promotions, et jusqu’à 57 % le font la plupart du temps, voire toujours. De plus, les blogueurs, les amis et les proches ont également une grande influence sur les achats spontanés. Par exemple, 58 % des répondants sont prêts à acheter un produit s’ils l’ont vu recommandé par les blogueurs qu’ils suivent. Dans le même temps, 40 % des utilisateurs sont prêts à acheter quelque chose de manière imprévue s’ils reçoivent une recommandation de leurs amis ou membres de la famille.

Les femmes sont les plus ferventes adeptes de super soldes : 22 % affirment en effet qu’elles feront toujours des achats spontanés lors du Black Friday et du Cyber Monday, contre seulement 17 % des hommes. Les personnes âgées de 25 à 34 ans se démarquent également : 23 % déclarent qu’elles achètent toujours quelque chose de manière spontanée lors de ces événements, beaucoup plus que dans n’importe quel autre groupe d’âge.

Concernant l’importance des grandes promotions pour les répondants, 71 % sont prêts à attendre de grands événements tels que le Black Friday ou le Cyber Monday pour bénéficier des meilleures offres. Enfin, 75 % des consommateurs déclarent qu’ils profitent de la période précédant ces événements pour planifier à l’avance leurs achats importants, espérant tirer le meilleur parti des rabais et des offres spéciales.

« Pour beaucoup, le Black Friday et le Cyber Monday sont un excellent moyen d’économiser beaucoup d’argent sur divers achats, de sorte que chaque année, ces jours sont marqués par un enthousiasme et un intérêt sans précédent pour les achats en ligne et hors ligne. Comme le montre notre recherche, 90 % des utilisateurs achètent de manière spontanée pendant les super soldes, sans toujours prêter beaucoup d’attention à la sécurité dans leur quête de la meilleure offre. Nos solutions pour réaliser des achats en ligne sécurisés, comme Kaspersky Premium, peuvent constituer un assistant fiable pour la sécurité des paiements en ligne, protégeant non seulement vos données personnelles, mais aussi vos informations financières, et vous avertissant également pour éviter de vous retrouver sur un site de phishing », commente Marina Titova, vice-présidente Marketing des Produits Grand Public chez Kaspersky.