Fausse application TousAntiCovid : Lookout met en garde

décembre 2020 par Lookout

On a pu constater récemment qu’une fausse application TousAntiCovid qui était envoyé par texto ressemblant à s’y méprendre à celle du gouvernement. Cependant celle-ci renvoie vers un logiciel malveillant.

Bastien Bobe, Expert Cyber sécurité sur Mobile de chez Lookout explique « En envoyant un SMS disposant d’un lien, l’état français a exposé les utilisateurs de smartphone à ce type d’attaque. Les SMS contenant des liens malveillants sont de plus en plus fréquents et les pirates savent exploiter la moindre occasion pour piéger de nouvelles victimes en copiant les communications officielles des banques ou des gouvernements. »

Alors que faire si on l’a installée ?

« Les victimes ayant installé la fausse application anticovid doivent immédiatement changer leurs mots de passe bancaires ainsi que celui pour accéder aux réseaux sociaux, il faudra également bien surveiller les transactions sur leurs comptes bancaire dans les semaines à venir. » conclut Bastien Bobe