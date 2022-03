Fast Company place Darktrace parmi les 10 entreprises les plus innovantes en matière d’intelligence artificielle de 2022

mars 2022 par Marc Jacob

Darktrace annonce sa nomination parmi les entreprises les plus innovantes en intelligence artificielle de 2022 par Fast Company. Les rédacteurs ont reconnu Darktrace comme l’une des 10 entreprises les plus innovantes dans le secteur de l’IA.

Depuis 2008, le palmarès des entreprises les plus innovantes de Fast Company est la référence en matière de distinction des organisations qui transforment les industries et façonnent la société. Selon Fast Company, Darktrace a été récompensée pour son IA Auto-Apprenante, capable de se défendre contre les cyber-attaques "en comprenant les machines, les processus et les personnes d’une organisation, puis en passant à l’action lorsqu’elle détecte des signes d’anomalie". Fast Company a souligné l’efficacité de l’Enterprise Immune System de Darktrace, soulignant que Darktrace a indiqué qu’aucun de ses clients n’a été victime de l’exploitation d’une faille dans Kaseya par le gang de ransomware REvil en 2021.

Fast Company a également relevé le fait que Darktrace couvre un large éventail de domaines, allant des systèmes de messagerie aux technologies opérationnelles (OT). Enfin, le magazine a précisé que Darktrace poursuivait son innovation en matière de cyberdéfenses basées sur l’IA en élargissant son partenariat clé avec Microsoft et en doublant les effectifs de son équipe de R&D au Cyber AI Research Center de Cambridge, au Royaume-Uni.