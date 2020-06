Family WebCare de IPROTEGO s’améliore

juin 2020 par Marc Jacob

Le contexte inédit que nous vivons actuellement a été un vrai chamboulement dans nos vies mais également pour celles de nos enfants et adolescents confinés à la maison. Pendant cette période, les jeunes pour maintenir un lien social, ont été davantage exposés aux écrans et ont par conséquent multiplié leur présence sur les différents réseaux sociaux : Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok.... Pour leur éviter d’être victime de cyber-harcèlement, l‘entreprise française iProtego, leader dans les métiers de la gestion et de la protection de l’identité numérique, a fait évoluer son application « Family WebCare ».

Family WebCare, l’outil indispensable pour permettre à nos enfants de surfer sur la toile en toute sécurité

Les rôles de Family WebCare sont multiples :

PREVENTION afin de permettre aux enfants et adolescents de s’initier aux bonnes pratiques sur le web

DETECTION DU CYBER HARCELEMENT après analyse du contenu, l’application envoie des alertes en cas de problèmes

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET LES DONNEES PERSONNELLES avec un diagnostic et audit de la présence en ligne et des données privées

DEMANDER DE L’AIDE OU SIGNALER AUX AUTORITES

Family WebCare donne les clés aux parents pour sensibiliser et protéger nos enfants des dangers du web

Family WebCare donne ainsi toutes les clés aux parents pour les guider et agir en cas de problème mais également pour les sensibiliser.

Vers une navigation responsable

L’application Family WebCare est disponible directement pour les particuliers sur IOS et Android. L’application est gratuite et propose une version premium pour accéder à plus de fonctionnalités comme les alertes en cas de détection de cyberharcèlement et une veille plus régulière.

Avec l’application, il sera ainsi possible de :

Réaliser des diagnostics afin que les parents puissent auditer la présence en ligne des enfants : des résultats sur Google et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, youtube et jeuxvideo.com)

Alerter lors de contenus néfastes

Analyser des données visibles publiquement sur les profils sociaux

Suppression du contenu / compte ou signalement aux autorités