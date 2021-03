Family WebCare : Protéger les enfants contre le cyberharcèlement

mars 2021 par Marc Jacob

En France, 1 enfant sur 10 se dit aujourd’hui victime de cyberharcèlement. Menaces, intimidations, insultes, les violences sont de plus en plus fréquentes chez nos jeunes adolescents et l’actualité de ces dernières semaines prouve que ce fléau ne cesse de s’amplifier.

L’un des principaux facteurs d’amplification de ces violences ? Les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Snapchat, etc), canaux de communication prisés par la jeune génération qui leur permettent de maintenir un lien social entre eux.

Afin de protéger les jeunes des risques de cyberharcèlement, l‘entreprise française iProtego, leader dans les métiers de la gestion et de la protection de l’identité numérique, s’est donnée comme mission de protéger et sensibiliser les jeunes mais aussi leurs parents aux risques de cyberharcèlement.

« Chaque année, près d’un million d’élèves sont victimes de cyberharcèlement. Un chiffre effrayant et malheureusement en hausse constante notamment ces dernières semaines. C’est pour cela que nous avons souhaité lancer l’application Family WebCare, afin de permettre aux enfants et aux adolescents de se responsabiliser sur internet et de se protéger en toute simplicité des dangers du web. Chacun peut ainsi prendre le contrôle de sa vie numérique et réagir en cas de cyberharcèlement. L’application donne également toutes les clés aux parents pour agir et aider leurs enfants. » explique Ludovic Broyer, fondateur d’iProtego

Les rôles de l’app Family WebCare sont multiples :

PRÉVENTION afin de permettre aux enfants et adolescents de s’initier aux bonnes pratiques sur le web

DÉTECTION DE CYBERHARCÈLEMENT après analyse du contenu, l’application envoie des alertes en cas de problèmes

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNEES PERSONNELLES avec un diagnostic et audit de la présence en ligne et des données privées

DEMANDER DE L’AIDE OU SIGNALER AUX AUTORITÉS