Familiarisez-vous avec les cyber-bases

septembre 2022 par Herve Liotaud VP South Europe Chez SailPoint

À une époque où la majorité de notre vie se déroule derrière un écran et où les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, il est plus important que jamais d’être « cyber intelligent ». Pour contrer les cybermenaces qui apparaissent chaque jour, il existe des mesures à prendre dans notre quotidien pour atténuer les risques et garder une longueur d’avance sur les hackers.

Activez l’authentification multi-facteurs

L’authentification multi-facteurs (AMF) ajoute un deuxième contrôle nécessaire pour vérifier votre identité lorsque vous vous connectez à l’un de vos comptes. En exigeant plusieurs méthodes d’authentification, votre compte est davantage protégé contre la compromission, même si un pirate détournait votre mot de passe.

Utilisez des phrases de passe fortes et un gestionnaire de mots de passe

Cela peut sembler évident, mais on oublie trop souvent de mettre en place des phrases de passe ou des gestionnaires de mots de passe forts. Au cours des deux dernières années, les familles, les particuliers et les professionnels ont passé plus de temps en ligne, ce qui a contribué à accroître le nombre d’acteurs malveillants à la recherche de comptes à attaquer. L’utilisation de mots de passe longs, complexes et uniques est un bon moyen d’empêcher le piratage de votre compte. Mais si vous avez du mal à vous souvenir de tous vos mots de passe, un gestionnaire de mots de passe est un moyen facile d’en garder la trace.

Effectuez toutes les mises à jour logicielles

Lorsque votre appareil vous indique qu’il est temps de mettre à jour le logiciel, il peut être tentant de cliquer simplement sur « reporter à plus tard » et d’ignorer le message. Cependant, disposer des derniers logiciels de sécurité, navigateurs Web et systèmes d’exploitation sur les appareils est l’une des meilleures défenses contre les menaces en ligne.

Faites vos propres recherches

Une bonne mesure pour rester en sécurité en ligne est de faire quelques recherches avant de télécharger tout nouveau produit sur votre appareil, notamment des applications. Avant de télécharger l’une d’entre elles sur votre appareil, assurez-vous qu’il s’agit d’une élément fiable en vérifiant qui a créé l’application, ce que disent les avis des utilisateurs et si des articles ont été publiés en ligne sur les caractéristiques de confidentialité et de sécurité de l’application.

Vérifiez vos paramètres

Vérifiez toujours deux fois les paramètres de confidentialité et de sécurité de vos appareils et sachez en temps réel qui peut accéder à chacun de vos documents. Cela va des documents Google aux appels Zoom, et même au-delà. Par exemple, lorsque vous organisez des réunions sur Zoom, créez des mots de passe afin que seules les personnes invitées à la session puissent y participer et limitez les personnes qui peuvent partager leur écran ou leurs fichiers avec le reste des participants.

La meilleure façon de se protéger et de protéger les autres contre les cyberattaques est de maintenir une excellente hygiène en ligne. Aucun conseil n’est infaillible, mais appliqués ensemble, ces conseils peuvent faire une réelle différence dans la prise en main de votre présence en ligne. En appliquant des mesures préventives et en prenant l’habitude de pratiquer la sécurité en ligne, vous pouvez réduire de façon exponentielle vos chances d’être piraté. Vous éviterez ainsi une perte de temps, d’argent et d’ennuis.