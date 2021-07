Faites rimer « été » avec « cybersécurité » pour un séjour sans stress !

juillet 2021 par Marc Jacob

Antivirus, VPN : adoptez les bons outils … La période estivale, propice aux départs en solo, en famille ou entre amis, est bel et bien là ! Mais les réservations et l’activité en ligne pendant les vacances représentent une cible de choix pour les pirates informatiques. Les internautes doivent donc prendre toutes les précautions nécessaires en matière de cybersécurité, aussi bien avant que pendant leurs séjours. Au bord de mer, à la campagne ou à la montagne, en France ou à l’autre bout du monde, les bonnes pratiques sont plus que jamais de mise !

Pour la plupart des Français, la "digital detox" n’est pas au programme. Dans un contexte de cybercriminalité croissante, il est nécessaire d’utiliser des solutions de sécurité afin de protéger ses informations personnelles dans le cadre de toute activité en ligne, ainsi qu’un VPN (Virtual Private Network) ou réseau privé virtuel, lorsque l’on se connecte à des wifi publics, à l’aéroport, à l’hôtel ou dans un restaurant. Les cybercriminels misent sur certains moments phares de l’année, comme les vacances d’été, pour passer à l’action : il est primordial de ne jamais baisser la garde ! Explique Bastien Dubuc, responsable France chez Avast.

Les bénéfices sont évidents : « Cela permet de chiffrer toutes les données entrantes et sortantes, d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, pour les rendre invisibles de l’extérieur. Les e-mails, les photos de vacances, les mots de passe et tout type d’informations sensibles sont en effet remplacés par un langage qu’il est impossible de déchiffrer, ce qui rajoute une couche de sécurité supplémentaire. » explique Bastien Dubuc.

…et les bons gestes !

Au-delà de la mise en place d’outils de sécurité, voici quelques conseils :

1. Mettez à jour vos appareils avant de partir : une semaine avant de partir en vacances, assurez-vous de mettre à jour votre système d’exploitation, vos logiciels et vos applications afin d’éviter d’avoir à le faire lorsque votre machine sera sur batterie ou connectée à un réseau Wi-Fi public, non sécurisé.

2. Sauvegardez vos données avant de partir : le vol de vos appareils pourrait gâcher vos vacances, surtout si vous n’avez pas penser à sauvegarder vos données avant de partir…

3. Identifiants et mots de passe :

Diversifiez-les au maximum,

Changez régulièrement vos mots de passe (ces derniers doivent être forts, c’est-à-dire contenir au moins huit caractères, mélangeant minuscules, majuscules, ponctuations et chiffres),

Utilisez un gestionnaire de mots de passe qui vous connectera automatiquement à vos comptes et vous évitera d’avoir à les retaper sur des serveurs inconnus (surtout si vous avez respecté la règle précédente et que vos mots de passe sont incroyablement complexes),

Si vous n’avez pas de gestionnaires, changez vos mots de passe à votre retour si vous vous êtes connecté à des comptes durant vos vacances.

4. Contrôlez que le site web visité utilise le protocole "https", garantissant ainsi la confidentialité et l’intégrité des données personnelles de l’internaute.

5. Evitez les paiements en ligne : évitez d’envoyer ou de saisir des informations sensibles pendant que vous êtes en vacances. Limitez tous les paiements en ligne aux seules nécessités inévitables du voyage (mais jamais à partir d’un appareil ou d’un ordinateur non fiable, et jamais via un réseau Wi-Fi public) et utilisez toujours un VPN lorsque vous effectuez des opérations bancaires. Enfin, informez votre banque de vos dates et destinations de voyage.

6. Désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.

Pratiquez vos loisirs numériques où bon vous semble

Pour celles et ceux qui comptent bien rester à jour dans leur série favorite, il est possiblede continuer à suivre ses émissions et séries en streaming à partir de n’importe quel endroit dans le monde. Les restrictions géographiques peuvent être contournées simplement grâce à une solution VPN : une fois installée et activée, il suffit d’ouvrir son navigateur, son service de streaming vidéo ou toute autre application, et le tour est joué ! Pas de réglages compliqués, il suffit de bien indiquer l’emplacement où votre série préférée est disponible.

Vous voulez regarder les dernières émissions sur les services de streaming les plus populaires ? Connectez-vous via les États-Unis. Vous voulez regarder les informations locales d’Aurangabad ? Connectez-vous via l’Inde. Etc.

Quelles solutions ?

Une protection antivirus de base n’est pas seulement conseillée : elle est quasiment indispensable ! Avast Antivirus Gratuit* permet de vous protéger et d’éloigner toutes les attaques de logiciels malveillants. Associée à la solution VPN Avast Secureline* , vous pourrez : chiffrer votre connexion Internet, bénéficier d’une totale cyber confidentialité, sécuriser les réseaux Wi-Fi publics, accéder à tous les contenus depuis n’importe quel pays.

Une solution tout-en-un ? Optez pour Avast Ultimate*, un pack complet alliant antivirus et VPN pour une sécurité, une confidentialité et des performances optimales.

Dernière recommandation : profitez de vos vacances et n’oubliez pas la crème solaire !

*disponible sur Windows, Mac, iPhone et Android – pour plus de détails, consultez les pages web indiquées.