Faire de la santé digitale une réalité

mai 2020 par Gabriel Ferreira, Directeur technique France, Pure Storage

En France, le gouvernement a pris conscience de ces enjeux et travaille activement à la mise en place de nouvelles initiatives. Annoncé par Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, en février 2019, le « Health Data Hub » a pour objectif de favoriser l’utilisation et de multiplier les possibilités d’exploitation des données de santé, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’appui au personnel de santé, du pilotage du système de santé, du suivi et de l’information des patients . Ce hub des données de santé est officiellement lancé depuis le 1er décembre 2019.

Toutes ces promesses s’appuient sur la volonté de mieux exploiter l’utilisation des technologies, à savoir les données et l’intelligence artificielle (IA). Il a déjà été démontré que ces technologies contribuent au développement de médicaments personnalisés, à la réduction des temps d’attente et à celle des résultats cliniques. Ces exemples d’innovation mettent en lumière la force positive de l’IA une fois appliquée aux soins de santé, malgré le scepticisme occasionnel.

Le plan est ambitieux mais digne d’intérêt. Pour faire de cette vision une réalité pour tous les établissements de santé, il y a quelques considérations à prendre en compte.

La formation est clé

A mesure que l’IA occupera une place prépondérante, les compétences en analyse et en gestion des données deviendront essentielles et se répandront dans tous les aspects de la formation médicale. Les institutions de santé étant de plus en plus axées sur les données, il est crucial que l’ensemble du personnel, qu’il s’agisse de médecins ou d’administrateurs, soit formé pour faire face aux technologies d’IA. Cela vaut non seulement pour les nouveaux entrants, mais aussi pour ceux qui sont dans la profession depuis plusieurs années. La formation, l’accompagnement et la collaboration seront des éléments clés pour réellement tirer profit de cette technologie.

La protection des données reste une priorité

Si les avantages des technologies d’intelligence artificielle et des enseignements issus des données parlent d’eux-mêmes, la confidentialité des données demeure une question d’actualité très sensible. La majorité des données traitées quotidiennement dans le domaine des soins de santé sont privées et sensibles pour le patient, et devront être traitées comme telles. Si le grand public a le sentiment que ses données sont utilisées à son insu à des fins auxquelles il n’a pas consenti, toute tentative de modernisation des pratiques de soins de santé se heurtera à un obstacle majeur.

La solution à ce problème est double. Premièrement, la communication est essentielle. Le public doit être informé de l’usage qui sera fait de ses données et, plus important encore, des avantages qui en découleront. Deuxièmement, les organismes de santé doivent disposer de l’infrastructure nécessaire pour permettre le partage rapide et agile de ces données tout en restant sécurisées et conformes aux directives de conformité.

Une réflexion centrée sur les données

La technologie permet la prise de décision en une fraction de seconde, mais pour cela, de très grandes quantités de données doivent être traitées et analysées à grande vitesse. Par conséquent, les projets nécessitent une infrastructure très solide et une puissance de calcul importante pour fonctionner efficacement.

Les datacenters traditionnels des organisations de santé ont relativement bien fonctionné pour ce qui est de permettre aux praticiens de dispenser des soins aux patients. Mais ils n’ont jamais été conçus dans l’intention d’exécuter les applications qui sont actuellement utilisées, encore moins pour les projets à venir. Ces applications reposant sur l’IA et l’apprentissage automatique exigent une approche différente de l’infrastructure des datacenters. Cette approche doit être principalement axée sur le stockage et conçue pour fournir un accès massivement parallèle aux données à très haute bande passante.

Faire de cette vision une réalité

Il est nécessaire de mettre en place une infrastructure robuste et centrée sur les données pour tirer parti des avantages de la technologie. Les institutions de santé auront besoin des systèmes, des services et de l’accompagnement existants pour utiliser correctement l’IA et traiter les données de façon efficace et responsable.

La France et son système national des données de santé (SNDS), accessible depuis 2017 aux chercheurs publics ou privés menant des travaux d’intérêt public, font figure d’exception par rapport aux autres pays du monde. S’il est déjà question d’améliorer ce système de données avec la mise en place prochaine du Health Data Hub, propulsé par la loi de modernisation du système de santé votée en juillet 2019 , l’adoption de l’IA permettra aux institutions de santé en général d’évoluer et de conserver leur résilience, tout en continuant à améliorer les résultats pour les patients. Il sera intéressant de voir comment les acteurs du secteur de la santé s’adaptent à l’utilisation croissante des technologies émergentes.