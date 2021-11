Failles de cybersécurité dans les établissements de santé

novembre 2021 par Jérémy Sou, Territory Manager pour le secteur de la santé, expert de la cybersécurité chez BeyondTrust

Depuis, plusieurs cas de cyberattaques se sont multipliés dans le secteur de la santé.

« La multiplication de ces cyberattaques fait écho à plusieurs facteurs et, parmi eux, le fait que les cybercriminels aient profité du stress créé par la pandémie, ciblant les organismes les plus sous pression tels que les systèmes de santé et les chaînes d’approvisionnement débordés pour en tirer un profit financier » explique Jérémy Sou, Territory Manager pour le secteur de la santé, expert de la cybersécurité chez BeyondTrust.