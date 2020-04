Face aux attaques ransomwares, Arcserve partage ses bonnes pratiques pour les entreprises en télétravail

avril 2020 par Arcserve

En pleine crise du COVID-19, de nombreuses entreprises se retrouvent à devoir pratiquer le travail à distance dans un temps record et parfois sans avoir pu prendre le temps de former leurs employés aux bonnes pratiques en termes de cybersécurité.

Dans ce contexte, Arcserve propose une approche afin d’endiguer la croissance des cyberattaques qui en résulte.

Alors que la France est dans une phase de confinement total, la plupart des activités du pays se déroulent désormais en télétravail. De nombreux rapports indiquent par ailleurs que des cyberpirates cherchent à exploiter cette période difficile pour tenter de pirater les infrastructures IT d’entreprises.

Selon le dernier rapport de l’ANSSI les ransomwares « représentent actuellement la menace informatique la plus sérieuse pour les entreprises et institutions par le nombre d’attaques quotidiennes et leur impact potentiel sur la continuité d’activité », et selon Cybersécurity Ventures, avec des coûts qui devraient avoisiner les 20 milliards de dollars d’ici 2021, soit 57 fois plus qu’en 2015. Ce qui fait des ransomwares, la cyberattaque avec la plus forte croissance.

Dans ce contexte, Arcserve propose une rapide évaluation qui vise à aider les entreprises à identifier rapidement les lacunes en matière de cybersécurité. L’évaluation souligne les domaines importants que les entreprises devraient examiner au sein de leurs activités.

1. GÉRER ACTIVEMENT L’ACCÈS - Gérez-vous efficacement l’accès et les contrôles de l’ensemble du système ?

2. GÉRER LA CONFIGURATION DES SYSTÈMES À TRAVERS LES VECTEURS D’ATTAQUE

Avez-vous mis au point une gestion centralisée et une approche de bout en bout qui permet de faire face à l’ensemble des attaques potentielles ?

3. COMBINER LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES

Votre configuration informatique assure-t-elle une protection complète des points de terminaison, la disponibilité des données et la cybersécurité ?

4. ENGAGER LES UTILISATEURS DANS LA FORMATION ET LA COMMUNICATION

Donnez-vous à vos utilisateurs tous les moyens nécessaires pour se protéger contre les menaces liées aux logiciels de rançon ?

5. MAINTENIR ET TESTER UN PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET DE REPRISE APRÈS SINISTRE

Êtes-vous capable de récupérer vos applications et vos données, et de les rendre opérationnelles, en cas de catastrophe ? Cette évaluation montre aux entreprises les différents points d’accès des ransomwares comme les courriers électroniques et l’importance de les sécuriser.