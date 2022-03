Fabrice Clerc, 6cure : Devant l’accroissement des menaces il faut allier solutions performantes et support de proximité

mars 2022 par Marc Jacob

6Cure sera exposant sur IT & Cybersecurity Meeting afin de présenter les dernières versions de ses solutions de lutte contre les attaques DDoS et de protection des infrastructures DNS. Elles sont enrichies de nouvelles fonctionnalités, notamment liées à l’intelligence de la menace. En outre, elle mettra en avant également son offre de service de tests de résistance aux attaques DDoS. Pour Fabrice Clerc, Directeur de la Stratégie de 6cure devant la recrudescence des malwares il est nécessaire d’utiliser des solutions performantes doté d’un support de proximité efficace.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion d’IT & Cybersecurity Meeting 2022 ?

Fabrice Clerc : Nous allons présenter les dernières versions de nos solutions de lutte contre les attaques DDoS et de protection des infrastructures DNS, enrichies de nouvelles fonctionnalités, notamment liées à l’intelligence de la menace.

Nous présenterons également notre offre de service de tests de résistance aux attaques DDoS. Cette offre consiste à orchestrer des attaques monitorées en conditions réelles, afin d’éprouver la robustesse d’une infrastructure, et de ses dispositifs de sécurité préexistants.

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2022 ?

Fabrice Clerc : Le contexte international vient de mettre en évidence que, les menaces sur la disponibilité et la stabilité des systèmes d’information et des réseaux étaient plus que jamais d’actualité. Les attaques DDoS et DNS sont exploitées ouvertement par les belligérants sur les théâtres d’opération cyber. Les risques de dommages collatéraux pour les entreprises et les organisations européennes sont particulièrement élevés.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Fabrice Clerc : De notre point de vue, les entreprises ont besoin de se protéger contre un certain nombre de cybermenaces. Elles doivent aussi disposer de solutions pour les aider à mesurer la nature et l’ampleur des menaces, pour éclairer leurs décisions d’acquisition de dispositifs de protection. Elles doivent également envisager l’approche de leur cybersécurité de manière globale, en s’appuyant sur un bouquet de solutions complémentaires pour se protéger.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Fabrice Clerc : Les enjeux de cybersécurité sont de plus en plus forts, et seront probablement beaucoup mieux adressés de manière globale, en associant des solutions mutuellement complémentaires. Notre stratégie consiste donc plus que jamais à nous orienter vers la construction de partenariats technologiques et commerciaux avec d’autres offreurs de solutions ou fournisseurs de services.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Fabrice Clerc : Dans le contexte international actuel, et des incertitudes qu’il suscite, les activités cybercriminelles augmentent plus que jamais, et les risques pour les entreprises et organisations sont majeurs. Il faut donc se préparer au mieux, pouvoir compter sur des solutions de tests, de détection et de neutralisation performantes, mais également sur un support efficace, de la part de fournisseurs à la fois réactifs et proches des utilisateurs.