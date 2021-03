Fabien Petiau rejoint le spécialistes du Low Code OutSystems pour lancer son activité en France

mars 2021 par Marc Jacob

Âgé de 47 ans, Fabien Petiau a rejoint OutSystems fin 2020. Il a plus de 20 ans d’expérience dans le développement des ventes dans le secteur des technologies et du cloud computing. Il a occupé différentes fonctions commerciales entre 2013 et 2020 chez ServiceNow. Il a notamment une grande connaissance du fonctionnement et des problématiques des entreprises françaises. Fabien Petiau est diplômé de l’IPAG, Promotion 96.