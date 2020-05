Fabernovel présente avec Eyrolles son premier tome de la collection GAFAnomics “Comprendre les super-pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales”

mai 2020 par Marc Jacob

Le guide d’Aïkido stratégique pour exister face aux GAFA Nés avec le XXIe siècle et en une vingtaine d’années seulement, les GAFA ont révolutionné notre quotidien. Ils ont également changé les règles de l’économie et les équilibres en place.

Entreprise installée ou start-up, comment réagir face au défi permanent de disruption ?

Ce livre décrypte les 7 « super-pouvoirs » qui ont permis aux GAFA de s’imposer aussi rapidement, et qui dessinent les contours du changement de modèle en cours :

1. Le client gratuit : tout le monde est client, même ceux qui ne payent pas

2. La conception inversée : les problèmes comme source de création de valeur

3. Le management pirate : un nouveau mode de gestion des talents

4. L’entreprise magnétique : l’agrégation de portions de valeur

5. L’entreprise temps-réel : l’adaptation instantanée

6. L’entreprise infinie : la croissance à coût nul

7. L’entreprise intime : la personnalisation à grande échelle

Surtout, ces super-pouvoirs permettent d’agir. Chaque entreprise trouvera ainsi des exemples et des tactiques ayant prouvé leur efficacité dans l’art difficile de l’aïkido stratégique avec les GAFA. Car, pour jouer à armes égales avec eux, mieux vaut utiliser leurs forces à son propre profit.

Les études GAFAnomics, un modèle de réflexion sur les géants du numérique depuis 2006

Depuis 2006, Fabernovel réalise les études publiques GAFAnomics pour contribuer à la lisibilité et à l’accessibilité de la révolution numérique et des grandes transformations de l’économie. Elles sont l’opportunité pour tous d’approfondir des sujets d’innovation, de prendre de la hauteur sur le numérique et de développer des cadres d’analyse sur les recettes à succès des GAFA, licornes et géants chinois. Ces études permettent de comprendre toutes les dynamiques compétitives de cette nouvelle économie, ses facteurs de performance et sa stratégie de développement.

“Cet ouvrage offre une grille de lecture et un plan d’actions qui peuvent s’appliquer à toute organisation, quels que soient sa taille ou son secteur. Nous vous le partageons pour que vous possédiez, vous aussi, les outils pour voir et comprendre votre activité à travers les yeux des GAFA. Mais son essence repose avant tout sur une ambition inébranlable : améliorer le quotidien de vos clients, de vos collaborateurs, de vos partenaires et de vos investisseurs” explique Stéphane Distinguin, fondateur et CEO de Fabernovel.

