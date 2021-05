FRANCE-IX ouvre un nouveau point de présence au sein du campus de data center de Data4 à Marcoussis

mai 2021 par Marc Jacob

France-IX s’implante sur le campus de Marcoussis (91) de DATA4, opérateur et investisseur français et européen majeur sur le marché des data centers, afin d’optimiser la connectivité Internet des entreprises. Avec ce nouveau point de présence, les clients de DATA4 auront la possibilité de s’interconnecter directement au nœud d’échange de France-IX qui, de son côté, entend ainsi développer son écosystème de peering.

Si les opérateurs et fournisseurs de contenu sont connectés de longue date via le peering, l’explosion des échanges de données et la migration vers le Cloud amènent aujourd’hui les entreprises à se tourner davantage vers l’interconnexion aux nœuds d’échange Internet pour faciliter leur accès aux plateformes de Cloud.

« En se connectant à un point d’échange, les entreprises gagnent en performance et disposent de la résilience nécessaire pour leurs applications critiques tout en optimisant leurs coûts. Le nouveau point de présence de France-IX sur le site de Marcoussis va ainsi permettre aux clients de DATA4 d’optimiser leur façon d’échanger des données pour favoriser l’hybridation de leurs plateformes vers le Cloud au sein des infrastructures de DATA4 », précise Jérôme Totel, Vice-Président Stratégie, DATA4 Group.

L’implantation de France-IX sur le campus de data centers de DATA4 s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe qui vise à renforcer son positionnement de premier fournisseur de services d’échange de trafic Internet en France. A l’origine, les membres connectés à France-IX sont issus de l’écosystème IT (opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès à Internet ou d’infrastructures cloud…). Avec l’ouverture de ce nouveau point de présence sur un campus dans lequel sont hébergés de grands groupes français et internationaux, France-IX sera en mesure d’atteindre une cible avec un fort besoin en connectivité et ainsi d’élargir son écosystème.

DATA4, très actif en termes de construction de nouveaux data centers, adresse des cibles d’entreprises diverses et de plus en plus nombreuses, notamment des ESN, des sociétés de multiples secteurs et des fournisseurs de contenu. Avec l’arrivée de France-IX, le groupe fournit à ses clients la possibilité de s’interconnecter et d’échanger du trafic de manière sécurisée et performante.

« Notre implantation au sein du campus de Marcoussis de DATA4 fait écho à notre volonté d’adresser le segment des entreprises, différent de nos membres historiques, ainsi que d’adresser les demandes de certains de nos membres existants. En facilitant l’accès au Cloud, le peering représente pour elles un vecteur essentiel pour relever les défis de la transformation numérique. Ce partenariat stratégique avec DATA4 va nous permettre de poursuivre notre stratégie de croissance sur l’hexagone en étoffant notre réseau et notre écosystème », déclare Franck Simon, Président de France IX Services.

« Nous sommes ravis que France-IX rejoigne notre infrastructure à travers l’ouverture de ce nouveau point d’échange. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de développer un écosystème important sur nos campus afin de permettre à nos clients de disposer d’une large gamme de services à valeur ajoutée pour soutenir leur croissance digitale. Nous serons ainsi en mesure de proposer à nos clients de s’interconnecter facilement et de profiter du réseau et du savoir-faire de France-IX en matière de peering », souligne Alexandre Delaval, Country Manager France & Luxembourg de DATA4 Group.