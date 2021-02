FOSDEM 2021 : récompenses et reconnaissance pour les participants prêts à tester la version bêta de logiciels de pointe et à donner leur avis

février 2021 par Marc Jacob

OW2, la communauté internationale qui se consacre au développement et à la promotion de logiciels au code source ouvert pour les systèmes d’information d’entreprises, invite les visiteurs du FOSDEM à devenir des bêta-testeurs ReachOut, à essayer des logiciels de pointe issus de projets de recherche européens et de PME, contre des récompenses monétaires, et un certificat de Software Ranger valorisant leur profil professionnel.

Les participants du FOSDEM sont bien connus pour leur intérêt marqué pour le génie logiciel. Tout ce qu’ils ont à faire pour rejoindre le programme consiste à participer à une campagne de bêta test enregistrée par ReachOut et à renvoyer un questionnaire entièrement rempli.

Chaque responsable de campagne décide des récompenses ; elles sont précisées dans la description de la campagne. Outre les récompenses de la campagne, la plateforme ReachOut offre à chaque bêta-testeur la possibilité de participer à une super loterie spéciale ReachOut d’ici à la fin 2021.

ReachOut est une action de coordination et de soutien financée par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, coordonnée par Fraunhofer FOKUS – la plus grande organisation de recherche appliquée en Europe, ainsi que UshareSoft et OW2. ReachOut agit comme un intermédiaire opérationnel entre les concepteurs de logiciels et les premiers utilisateurs. ReachOut aide les PME et les projets de recherche à mettre en œuvre leur campagne de bêta-test grâce à un packaging logiciel approprié, à un scénario de test efficace et à un questionnaire personnalisé.

Liens utiles :

La plateforme ReachOut est présentée à Fosdem 2021, les 6 et 7 février 2021, sur le stand OW2.

• Le stand OW2 de Fosdem 2021 : https://stands.fosdem.org/stands/ow...

• Les avantages pour bêta-testeurs : https://www.reachout-project.eu/vie...

• La page de la communauté ReachOut : https://www.reachout-project.eu/vie...

A propos d’OW2

OW2 est une communauté informatique indépendante dédiée à la promotion du logiciel open source pour les systèmes d’information et à l’animation de leurs écosystèmes. OW2 héberge une cinquantaine de projets technologiques dont ADR App, ASM, AuthzForce, CLIF, DocDoku, FusionDirectory, GLPI, JORAM, Knowage, LemonLDAP:NG, Lutece, OCS Inventory, Petals ESB, Prelude, ProActive, Rocket.Chat, SAT4J, SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp, WebLab and XWiki. Visitez www.ow2.org, suivez nous sur twitter @ow2.