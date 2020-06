FORTERESS change de nom pour devenir DFM – SECURITE ELECTRONIQUE

juin 2020 par Marc Jacob

Lancée en 2017, l’entité indépendante FORTERESS symbolisait le lancement d’une nouvelle activité pour le Groupe DFM (180 collaborateurs – 38 M€ de CA) spécialisée dans la sécurité des biens et des personnes et venait renforcer les métiers historiques de l’entreprise : informatique, télécoms et impression. Trois ans plus tard, dans le cadre de sa stratégie de croissance, les ambitions du Groupe DFM évoluent et l’entreprise réorganise totalement son département Sécurité Electronique pour développer son catalogue de services global. En pleine croissance, le Groupe DFM clarifie son offre à destination de ses clients.

A ce titre, l’entité indépendante FORTERESS, lancée en 2017 et dédiée à la Sécurité Electronique des entreprises (systèmes d’alarme, télésurveillance, vidéosurveillance, DATI…), change de nom et rejoint les trois autres activités historiques de l’entreprise.

Depuis sa création, le Groupe DFM accompagne les entreprises dans le choix de leurs équipements et solutions de travail en proposant un large catalogue de services sur les métiers de l’impression et des solutions documentaires, des télécoms, de l’informatique et de la sécurité électronique.