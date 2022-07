juillet 2022 par Marc Jacob

Contact : Mathieu GEMO

Année de création : 2007

Activités : solutions de publication, de diffusion numérique ou de transfert sécurisé de données sensibles

Description du produit phare pour 2022 : Bluefiles : Solution de chiffrement de bout en bout. Elle répond à des problématiques actuelles : la protection, la confidentialité et le traitement des données sensibles (données de santé, à caractère personnel, financières, juridiques etc.) BlueFiles est conforme au RGPD, aux recommandations de la CNIL et à celles du ministère de la Santé sur le traitement des données médicales. Elle fait l’objet d’un visa de sécurité de l’ANSSI, et d’un hébergement HDS.

Adresse du site Internet : www.bluefiles.com

Services proposés sur ce site : présentation de la solution et de cas d’usage