FIC : l’OSSIR et le CLUSIF publient « La Cybersécurité à l’Usage des Dirigeants »

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

A l’occasion du FIC, l’OSSIR et le CLUSIF présentent le livre blanc « La Cybersécurité à l’Usage des Dirigeants ». Ce guide pratique explique l’ensemble des cyber risques sous un angle managérial, humoristique et pragmatique, et s’adresse à un public non expert, soucieux de comprendre ce thème dont les enjeux économiques et sociétaux ne cessent de croître.

Jean-Philippe Gaulier, Président de l’OSSIR, et Pierre Raufast, Administrateur du CLUSIF

Ce livre blanc a pour objectif d’expliquer aux dirigeants les principes fondamentaux et les enjeux de la cybersécurité dans l’entreprise, mais aussi de les aider à lister les risques auxquels ils sont exposés ainsi que la stratégie à appliquer dans ce domaine. Volontairement humoristique, pragmatique et rigoureux, ce document s’adresse à un public non expert, soucieux de comprendre ce thème dont les enjeux économique et sociétal ne cessent de croître.

« Dans ce guide, nous souhaitons nous adresser aux dirigeants d’entreprise et cadres exécutifs. Nous voulons les convaincre que la sécurité informatique n’est ni un sujet réservé aux seuls initiés, ni un puits financier sans fond. Notre objectif est de démystifier au maximum le jargon technique pour éclairer les enjeux de l’entreprise et les risques associés. En tant que dirigeant, votre responsabilité n’est pas de devenir expert, mais d’avoir un avis éclairé pour garantir la pérennité de votre entreprise. », soulignent Jean-Philippe Gaulier Président de l’OSSIR, et Pierre Raufast, Administrateur du CLUSIF.

Dans ce guide, quinze thèmes sont analysés au travers de leur définition, de leurs enjeux métiers et des risques afférents pour l’entreprise. Chaque thème, illustré par un dessin humoristique, est abordé sans jargon technique ou marketing, afin que chaque dirigeant puisse comprendre les enjeux et les risques de la cybersécurité pour son entreprise.

Parmi les thèmes, on retrouve :

1. Le courrier électronique ;

2. Le BYOD (Bring Your Own Device) et l’ATAWAD (Any Time, Any Where, Any Device) ;

3. Les accès distants au SI ;

4. L’annuaire d’entreprise ;

5. Le cycle de vie des composants (matériels ou logiciels) ;

6. Le PRA (Plan de Continuité d’Activité) et le PCA (Plan de Continuité d’Activité) ;

7. Les noms de domaine (DNS) ;

8. Le Web ;

9. Le Cloud ;

10. Les partenaires ou prestataires ;

11. La réglementation ;

12. La propriété intellectuelle ;

13. La certification ;

14. L’attractivité de son entreprise ;

15. La souveraineté numérique.

A la fin du guide, vous pourrez noter votre niveau de connaissances pour chaque thématique. Un glossaire est également disponible.

Plusieurs contributeurs ont participé à la réalisation de ce livre blanc, aux côtés de Jean-Philippe Gaulier et de Pierre Raufast : William Bourgeois, Grégory Fabre, Cédric Gaspard, Nicolas Hanteville, Mojdeh Hojdat-Panah-Daurelle, Jean-Philippe Isckia, Vladimir Kolla, Christophe Labourdette, Christophe Layen, Julien Littler, Luc Mensah et Quoc Hiep Tran.

Vous pouvez télécharger ce guide sur le site du CLUSIF (https://clusif.fr/publications/livr...) ou de l’OSSIR (https://www.ossir.org/actualite/202...).