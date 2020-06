F5 nomme Olivier Robinne au poste de Vice-Président régional des ventes pour l’Europe du Sud et Israël

juin 2020 par Marc Jacob

Basé à Paris, il rapportera directement à David Helfer, vice-président senior pour les ventes EMEA. Son périmètre opérationnel englobe les activités commerciales de F5 en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Israël.

Olivier Robinne bénéficie de plus de trois décennies d’expérience dans la conduite de changements transformationnels dans le secteur technologique. Il rejoint F5 après avoir passé près de dix ans chez VEEAM Software, et dernièrement en tant que vice-président des ventes pour la région EMEA et les marchés émergents. Il a également travaillé pendant plus de neuf ans chez Dell, notamment en tant que responsable de l’équipe Southern Global Account. En outre, Olivier Robinne a occupé plusieurs postes de direction chez BMC, Sterling Software et Accenture.