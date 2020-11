F5 lance deux nouvelles solutions d’infrastructures 5G Cloud-natives

novembre 2020 par Marc Jacob

F5 annonce le lancement de BIG-IP Service Proxy for Kubernetes (SPK) et de Carrier-Grade Aspen Mesh, deux nouvelles solutions d’infrastructure destinées au déploiement et à l’exploitation de cœurs de réseau autonome 5G Cloud natifs. Caractérisées par des performances évolutives, une visibilité étendue et des avancées en matière de sécurité, ces nouvelles solutions aident les fournisseurs de services à proposer aux particuliers comme aux entreprises des services innovants basés sur la 5G.

Pour les fournisseurs de services, l’évolution vers un cœur de réseau 5G Cloud natif implique l’adoption d’une architecture basée sur des microservices et de la plate-forme Kubernetes standard. Les services de cœur de réseau 5G Cloud natifs devront par conséquent coexister et interagir avec les protocoles de signalisation, les applications, les systèmes de facturation, les politiques et les infrastructures 3G et 4G existants.

Les nouvelles solutions 5G de F5 permettent aux fournisseurs de services d’offrir à leurs clients une expérience fluide et sécurisée, tout en réduisant le coût et la complexité de leur infrastructure. Elles leur épargnent le maintien en place de systèmes distincts, qui augmentent non seulement les dépenses, mais aussi les risques de sécurité et la charge opérationnelle.

Deux nouvelles solutions pour une infrastructure de cœur de réseau 5G BIG-IP SPK et Carrier-Grade Aspen Mesh sont les premières offres d’un portefeuille 5G qui promet d’accélérer la transformation numérique des fournisseurs de services et de leurs clients. Ces nouvelles solutions aident les prestataires de services à déployer facilement une infrastructure de cœur de réseau 5G Cloud native, et à exploiter des milliers de microservices et de fonctions réseau 5G conteneurisées (CNF, Containerized Network Function).

Conçus autour d’une architecture de cœur de réseau 5G basée sur les services, BIG-IP SPK et Carrier-Grade Aspen Mesh gèrent en parallèle les workloads 5G et 4G existantes, avec une grande élasticité du réseau et la possibilité d’appliquer des politiques granulaires de gestion, de sécurité et d’accès au trafic entrant, sortant et circulant entre les clusters Kubernetes. Avec la prise en charge multi protocole, les fournisseurs de services peuvent continuer à monétiser le trafic réseau 4G de manière transparente tout en migrant vers la 5G.

BIG-IP Service Proxy for Kubernetes se sert des éléments reproductibles, ou modèles, de Kubernetes pour introduire des fonctions de télécommunications au sein des environnements Kubernetes, avec un niveau de performances et de sécurité adapté aux déploiements 5G Cloud natifs. BIG-IP SPK présente les caractéristiques suivantes :

• Prise en charge d’un vaste choix de protocoles de signalisation 4G et 5G, notamment Diameter, SIP, SCTP, GTP et HTTP/2, ce qui permet aux prestataires de services de passer à la 5G tout en conservant leurs clients, systèmes de facturation et services 4G existants.

• Pare-feu de cluster Kubernetes et proxy sécurisé par service pour le contrôle et la protection du trafic inter-cluster entrant et sortant des services de cœur de réseau 5G.

• Réduction de la complexité et meilleure efficacité des équipes chargées des opérations réseau grâce à des fonctions automatisées de découverte des services Kubernetes et de configuration des politiques.

Carrier-Grade Aspen Mesh assure l’observabilité, la sécurité et le contrôle du trafic au sein et entre les clusters Kubernetes. Parce qu’elle est indépendante des CNF, la solution Aspen Mesh offre les avantages suivants :

• Approche cohérente du chiffrement et de l’authentification du trafic HTTP/2 et TCP entre les fonctions réseau multifournisseurs et multi sites. Elle fait appel aux méthodes d’authentification mTLS (Mutual TLS) les plus robustes et à une autorité de certification de niveau opérateur conforme aux normes 3GPP.

• Visibilité complète sur le trafic entre les CNF, qui se traduit par une assurance des revenus et une visibilité sur les données nécessaires à la monétisation de la 5G à l’aide des systèmes de facturation et d’imputation existants.

• Parmi les autres fonctionnalités disponibles figurent Aspen Mesh Packet Inspector, un outil de capture de paquets Kubernetes conçu pour un dépannage avancé et le respect des exigences légales d’interception.

F5 a également annoncé sa participation au 5G Open Innovation Lab (5GOILab) en tant que société partenaire. Le 5GOILab est un écosystème mondial d’entreprises, d’universités et d’institutions gouvernementales qui collaborent à la mise au point de nouvelles fonctionnalités et catégories de marché 5G avec des start-up à un stade précoce ou avancé. F5 s’engage à innover et à mettre à profit sa riche expérience en matière de gestion du trafic des réseaux télécoms, de services de sécurité des applications et de Cloud pour aider les universités et l’écosystème de start-up du laboratoire à développer, tester et déployer des solutions 5G innovantes.

BIG-IP SPK et Carrier-Grade Aspen Mesh font partie d’un portefeuille complet de solutions F5 qui permettent aux clients de déployer des applications adaptatives modernes pour satisfaire aux besoins croissants des clients et des entreprises dans le monde numérique d’aujourd’hui. À l’instar des organismes vivants, ces applications s’adapteront naturellement à leur environnement : elles augmenteront ou diminueront en taille, se défendront et s’auto répareront.

Les solutions de F5 répondent aux besoins d’un large éventail d’applications modernes, allant des exigences très complexes des prestataires de services et des établissements bancaires à celles des logiciels d’entreprise et des offres SaaS taillés sur mesure pour les développeurs et les équipes DevOps.