F5 dévoile NGINX Controller 3.0

février 2020 par Marc Jacob

F5 Networks lance NGINX Controller 3.0, une solution de déploiement applicatif Cloud native, qui aide les entreprises à accroître leur agilité, à neutraliser leurs risques et à améliorer les expériences en ligne qu’elles offrent à leurs clients. Conçue pour plus de productivité et d’efficacité, la série 3.x permet d’accéder à la première plate-forme multi-Cloud en libre-service permettant de fluidifier la collaboration entre DevOps, NetOps, SecOps et développeurs d’applications.

NGINX Controller™ allie services applicatifs (équilibrage de charge, gestion des API, outils d’analyse et services en mode mesh) et approche orientée applications. Résultat : la solution permet de réduire la prolifération d’outils qui sape les efforts des entreprises lorsqu’elles souhaitent accélérer le déploiement de leurs applications. Hautes performances, coût total de possession faible et données pertinentes sont ses maîtres mots.

• Des expériences en ligne améliorées grâce à la rationalisation du déploiement de code côté client

Solution multi-Cloud, NGINX Controller donne les moyens aux clients de déployer et d’automatiser facilement un ensemble plus complet et plus cohérent de services applicatifs, tous Cloud confondus. Les équipes DevOps apprécieront les intégrations que NGINX Controller rend possibles avec des outils d’intégration et de livraison continue (CI/CD) de référence tels qu’Ansible et Datadog. Le portail destiné aux développeurs permet d’accéder à la documentation relative aux API publiées via NGINX Controller, tandis qu’un gestionnaire de certificats intégré stocke les certificats SSL/TLS pour une association facile avec les différentes applications. Il permet également de réduire les coûts d’exploitation et d’investissement significatifs que représente la prolifération des outils à laquelle un si grand nombre d’entreprises sont aujourd’hui confrontées. NGINX Controller peut accompagner les entreprises dans leur migration vers de nouveaux Cloud ou dans l’adoption de nouvelles technologies en simplifiant et en accélérant le déploiement de leurs applications de nouvelle génération, tout en encourageant la croissance de leurs activités.

• Libre-service : des équipes armées, sans compromis sur le contrôle de l’infrastructure

Les solutions traditionnelles dédiées au déploiement des applications et à la gestion des API sont souvent davantage centrées sur l’infrastructure sous-jacente que sur les applications elles-mêmes, ce qui entraîne des difficultés dans la gestion des performances applicatives et l’obtention d’une visibilité sur les applications. Grâce à NGINX Controller 3.0, les clients peuvent rendre leurs équipes dédiées plus productives et plus efficaces tout en garantissant une bonne gouvernance. Les membres des équipes DevOps, NetOps, SecOps et AppDev tirent ainsi parti d’une gestion et d’une surveillance en libre-service de leurs propres applications en fonction de leur rôle, ainsi que de workflows structurés qui encouragent une collaboration transversale fluide. Ils peuvent dès lors analyser facilement la santé et les performances de leurs applications, tout en bénéficiant d’un tableau de bord intuitif qui affiche en temps réel des données orientées applications.

• Suivi et gestion des performances applicatives grâce à des données intelligentes

NGINX Controller met à disposition des outils d’analyse et des données pour que les applications adaptent, protègent, corrigent et encouragent les performances de l’entreprise, notamment les objectifs en matière de disponibilité et de performance. Les équipes sont ainsi armées pour améliorer les performances de leurs applications en fonction des conditions actuelles, tout en intégrant les leçons qu’elles en tirent et leurs analyses de tendance à leurs cycles de développement continu. Il est ainsi plus rapide de mettre à jour une application, quel que soit le scénario, ou d’ajouter des fonctions de sécurité répondant à de nouvelles menaces. Les utilisateurs peuvent obtenir des indicateurs historiques et consulter des événements à l’aide d’une API — autre choix de conception visant à optimiser l’expérience DevOps. Des options de stockage flexibles sont en outre disponibles pour garantir que les données d’analyse sont toujours accessibles, partout et à tout moment, même lorsque des perturbations se produisent. Ces fonctions donnent une meilleure visibilité sur les indicateurs de performance associés. Les clients peuvent ainsi déployer leurs applications d’ancienne et de nouvelle génération à grande échelle.

NGINX Controller 3.0 est disponible dès à présent. D’autres fonctionnalités seront ajoutées dans le courant de l’année, notamment des services en mode mesh (disponibilité prévue en été 2020).