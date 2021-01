F5 acquiert Volterra

janvier 2021 par Marc Jacob

F5 Networks et Volterra, plateforme universelle edge, ont annoncé un accord définitif en vertu duquel F5 acquerra toutes les actions émises et en circulation de la société privée Volterra pour environ 440 millions de dollars en espèces et environ 60 millions de dollars en contrepartie différée, et a pris en charge la rémunération incitative non acquise des fondateurs et des employés. Avec l’ajout de la plateforme de Volterra, F5 crée une plateforme edge conçue pour les entreprises et les fournisseurs de services, qui sera axée sur la sécurité et les applications à échelle illimitée.