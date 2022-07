F24 présente une extension de sa gamme de solutions d’alerte pour tous les cas d’urgence et de crise

juillet 2022 par Marc Jacob

Que ce soit en raison d’une pandémie, d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit politique, l’économie et la société doivent constamment relever le défi de gérer et affronter des situations de crise. FACT24, solution Software-as-a-Service (SaaS) testée et approuvée de F24, comprenant l’application FACT24 ENS pour l’alerte et l’application FACT24 CIM pour la gestion proactive et complète des crises, aide à relever ce défi. Dans le cadre d’une mise à jour produit, l’application d’alerte FACT24 ENS+ bénéficiera de nouvelles fonctionnalités, et notamment d’une solution de protection dédiée pour les travailleurs isolés.

De nouvelles fonctionnalités pour mieux alerter en cas d’urgence et de crise FACT24 ENS+ est une solution complète pour communiquer de manière automatisée lorsque la situation se complique. En cas de crise grave, les entreprises peuvent communiquer de manière rapide, efficace, fiable et sécurisée. FACT24 ENS+ répond à un nombre de besoins unique sur le marché : en plus d’alerter les équipes de gestion de crise, les unités de secours ou les employés, l’application propose également des fonctionnalités pour des situations d’alerte spécifiques, par exemple, pour sécuriser les espaces de travail des travailleurs isolés ou en faveur de la santé et la sécurité au travail. En cas d’accident sur le lieu de travail, l’employé peut contacter les premiers secours sur site en appuyant sur un simple bouton et envoyer automatiquement toutes les informations simultanément. Le logiciel assiste également les responsables de la sécurité en leur permettant de numériser et automatiser leurs processus d’urgence. Par exemple, il sélectionne et priorise les groupes de personnes à informer. FACT24 permet aux coordonnées d’être continuellement mises à jour et, en cas d’urgence, indique aux décisionnaires où se trouvent les employés et s’ils sont en sécurité.

Les domaines d’application de la solution logicielle intégrée vont bien au-delà de la sécurité des employés. En plus des domaines d’application, comme la sécurité intelligente des bâtiments et la production, la nouvelle application FACT24 ENS+ permet l’intégration de célèbres logiciels de communication comme Microsoft Teams, des tableaux de service et des notifications de bureau et prévoit des fonctionnalités d’accusé de réception améliorées, des alertes basées sur le calendrier et l’escalade des alertes.

La mise à jour produit FACT24 ENS+ permet à F24 d’élargir son offre de plateforme européenne d’alerte et de gestion de crise. L’importance de cette solution d’alerte à la fois fiable et rentable pour les entreprises en période de crise économique mondiale s’est reflétée dans le contexte de la pandémie de Covid-19. En 2020, plus de 10 000 personnes dans 100 pays ont été notifiées lors d’une journée moyenne à l’aide de FACT24. En s’appuyant sur les fonctionnalités d’alerte complètes de FACT24 ENS+, FACT24 CIM (gestion des crises et des incidents) permet également aux entreprises d’afficher l’ensemble de leur processus de gestion de crise au format numérique et à tous les niveaux de la gestion de crise, notamment la gestion numérique des tâches, la création de points de situation et la gestion des parties prenantes externes, comme les médias ou les familles.