F-Secure remporte les awards AV-TEST « Best Protection » et « Best Performance »

mars 2021 par Marc Jacob

F-Secure a remporté ses huitième et neuvième awards « Best Protection » d’AV-Test - pour ses solutions pour les particuliers et les entreprises - ainsi qu’un award « Best Performance » pour les particuliers. Grâce à sa technologie de pointe, F-Secure est la seule entreprise à avoir remporté au moins un prix « Best Protection » de AV-TEST lors de sept des dix derniers comparatifs annuels au cours de ces 10 dernières années. Une régularité dans les performances inégalée à ce jour.

« Non seulement F-Secure Protection Service for Business et F-Secure SAFE ont fourni le meilleur niveau de protection tout au long de l’année 2020, mais aussi F-Secure SAFE a été la solution la plus économe en termes de ressources », déclare Maik Morgenstern, directeur technique d’AV-TEST.

La Tactical Defense Unit concentre ses efforts sur la création de mécanismes de défense et sur l’élaboration de mesures préventives, pour répondre aux problématiques de sécurité actuelles et à venir. Les systèmes de F-Secure enregistrent quotidiennement 7 milliards de requêtes en ligne en moyenne, 6 milliards de déclenchement d’analyses comportementales et plusieurs millions d’URL suspectes et échantillons de malware. Grâce à des flux d’information continus, Protection Service for Business et SAFE sont en mesure de stopper les menaces actuelles et futures.

L’institut AV-TEST est un prestataire international indépendant dans le domaine de la sécurité informatique et de la recherche antivirale. L’award « Best Protection » décerné par cet institut repose sur des tests mensuels réalisés sur Windows tout au long de l’année. Les solutions de sécurité sont testées dans des conditions réelles pour déterminer leur efficacité à protéger les utilisateurs contre les menaces les plus répandues, mais aussi contre les malware 0-day provenant de sites et e-mails malveillants. F-Secure a reçu le titre « Top Product » à chacun des six tests menés par l’institut en 2020.

F-Secure SAFE est proposé aux particuliers via les distributeurs, les opérateurs partenaires et l’e-store de F-Secure.F-Secure TOTAL comprend SAFE, un VPN récompensé et un système de monitoring des identités et de protection des comptes, actif 24h/24, 7j/7.

F-Secure Protection Service for Business assure la sécurité des endpoints via le cloud. Il s’agit d’une offre de sécurité professionnelle intégrée avec gestion des vulnérabilités, gestion des patchs, détection et réponse au sein d’un package logiciel léger, proposé via notre vaste réseau mondial de revendeurs et de fournisseurs de services.