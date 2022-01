F-Secure rejoint Le Campus Cyber

janvier 2022 par Marc Jacob

F-Secure fait désormais parti des entreprises partenaires du projet Campus Cyber, initié par le président de la République, afin de promouvoir le cyberespace européen et les synergies entre les différents acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité. En effet, le campus Cyber accueillera courant 2022 sur un même site, des entreprises (grands groupes, PME), des services de l’Etat, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations.