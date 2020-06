F-Secure propose une solution pour sécuriser les boîtes mails cloud

juin 2020 par Marc Jacob

Les e-mails malveillants sont des menaces bien connues. Selon le dernier rapport de F-Secure sur les cyberattaques, les mails constituaient le principal vecteur de malwares en 2019, avec près de 43 % des détections l’an dernier.

Alors que les entreprises migrent des portions de leur infrastructure vers le cloud, les hackers ajustent leurs tactiques, techniques et procédures pour mener des attaques plus efficaces.

F-Secure Cloud Protection protège les entreprises qui utilisent Microsoft Office 365 en bloquant les contenus malveillants des e-mails, et autres éléments Exchange (comme les tâches, les rendez-vous du calendrier, les contacts et les notes).

Cette solution offre notamment les fonctions suivantes :

• Analyse approfondie de tous les éléments d’Office 365 (courrier électronique, tâches, rendez-vous, etc.) et des URLs à la recherche de contenus malveillants.

• Sandboxing des scripts et des exécutables suspects présents dans les pièces jointes

• Intégration transparente cloud-to-cloud pour un déploiement facile, réalisé en quelques minutes

De plus, les solutions récompensées de F-Secure en matière de protection des endpoints, de protection du cloud, de détection et de réponse s’inscrivent dans un cadre de gestion intégré, pour permettre aux entreprises de moderniser facilement leurs dispositifs de protection.