F-Secure lance une nouvelle version de l’USB armory Mk II

février 2020 par Marc Jacob

Les experts en sécurité hardware de F-Secure Foundry ont créé une nouvelle version de l’USB armory, un ordinateur sur clé USB spécifiquement conçu pour garantir une sécurité optimale. L’USB armory Mk II renforce la sécurité des appareils, y compris au niveau hardware. Elle convient à un large éventail d’applications, parmi lesquelles : les modules de sécurité hardware personnalisés, les portefeuilles de cryptomonnaies, les jetons d’authentification ou encore les jetons de licence sécurisés. Ces dispositifs, qui requièrent toute l’efficacité et la flexibilité d’un ordinateur embarqué, ne peuvent négliger l’aspect « sécurité ».

L’équipe de F-Secure Foundry a conçu ce composant pour répondre aux problèmes de sécurité liés aux chevauchements entre hardware et firmware. Il s’agit d’une orchestration de pointe entre logiciel, firmware (micrologiciel) et hardware, offrant une grande variété de fonctions de sécurité, ainsi que des performances élevées, le tout dans un format ultra-réduit.

L’USB armory Mk II est notamment dotée coprocesseurs cryptographiques internes et externes, d’un véritable générateur de nombres aléatoires, des mécanismes de démarrage sécurisés. Le dispositif est ainsi protégé contre un large éventail de cyber attaques, notamment les techniques d’altération physique qui peuvent entraver les processus de base comme les protocoles de démarrage (boot). L’USB armory est, de ce fait, unique, car parfaitement adaptée au traitement des informations-clés garantes de l’intégrité des systèmes.

Andrea Barisani ajoute que, grâce à son écosystème open source, la plateforme de l’USB armory sera en mesure d’évoluer pour couvrir un éventail d’utilisations toujours plus large. Il cite notamment son projet TamaGo, récemment dévoilé et présenté comme exemple de l’évolution de la plateforme.

F-Secure Foundry relève de F-Secure Consulting, qui fournit des services de cyber sécurité adaptés aux besoins des banques, des services financiers, de l’aviation, du transport maritime, de la distribution, des assurances et d’autres organisations travaillant dans des secteurs hautement ciblés. Pour plus d’informations sur F-Secure Foundry et sur F-Secure Consulting, cliquez ici.