F-Secure lance ID Protection

juin 2020 par Marc Jacob

Pour faire face aux risques majeurs d’exposition des données - qui peuvent conduire à des usurpations d’identité -, F-Secure lance ID PROTECTION, une nouvelle solution offrant une approche intégrée de la protection des informations et des comptes personnels.

Depuis son lancement en février 2020, près de 300 000 personnes ont déjà utilisé Identity Theft Checker, l’outil en ligne de F-Secure qui permet de savoir si son adresse e-mail a été affectée par une violation ou une fuite de données. 46 % des utilisateurs ont découvert qu’ils avaient été victimes d’une violation ou d’une fuite de données. Pour ce faire, Identity Theft Checker mène gratuitement une recherche sur une base de données en constante expansion, contenant déjà plus de 100 milliards d’actifs récupérés, dont plus de 20 milliards de mots de passe en texte clair*.

F-Secure ID PROTECTION détecte et surveille en permanence les informations personnelles exposées sur Internet. Cet outil répond rapidement aux menaces visant l’identité des utilisateurs, et fait office de gestionnaire de mots de passe pour empêcher les prises de contrôle malveillantes de compte. Grâce à une compréhension inégalée du mode de fonctionnement des hackers, cette solution offre une puissante combinaison d’intelligence humaine et de surveillance en ligne permettant de récupérer le contrôle sur les données piratées.

Une nouvelle étude F-Secure révèle que près de 4 utilisateurs sur 10 (37%) sont au courant d’au moins un cas de violation de données, impliquant un service en ligne qu’ils utilisent.*Les participants au sondage ont indiqué qu’ils avaient 18,1 comptes en moyenne. Étant donné que 41% déclarent réutiliser le même mot de passe sur plusieurs comptes et 56% utilisent le même mot de passe sur plusieurs comptes avec de légères variations, une fuite d’informations d’identification pourrait rapidement conduire à plus d’une douzaine de comptes piratés.

Malgré ce manque de précautions de sécurité, près de 2 internautes sur 3 (65%) déclarent être inquiets ou très inquiets à l’idée que quelqu’un puisse voler leur identité pour des achats en ligne ou une fraude liée à un prêt**.

L’approche globale de ID PROTECTION contribue à prévenir les risques d’usurpation d’identité grâce à :

● Des alertes instantanées et recommandations afin de réagir lorsque des informations personnelles ont été découvertes dans le cadre d’une violation ou d’une fuite de données

• Une base de données sur les violations qui comprend des milliards d’actifs récupérés et des mots de passe en texte brut

• La combinaison de l’intelligence humaine et la surveillance du Dark Web pour récupérer les données volées 6 mois plus rapidement

• Une protection pour toute la famille grâce à un seul abonnement

• Une gestion des mots de passe facilitant la création de mots de passe uniques et forts, qui sont automatiquement synchronisés et préremplis sur tous les appareils

F-Secure ID PROTECTION est disponible en abonnement mensuel ou annuel pour les appareils Android et iOS. Pour en savoir plus sur cette solution ou pour en apprendre davantage sur la manière dont vous pouvez protéger votre identité, rendez-vous sur le site web F-Secure.

* Enquête F-Secure, Avril 2020, réalisée en partenariat avec Dynata, dans 10 pays (USA, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Suède, Brésil, Mexique, Afrique du Sud), 400 personnes interrogées par pays = 4000 personnes (+25 ans)

** Enquête F-Secure Mai 2020, réalisée en partenariat avec Dynata, dans 12 pays (USA, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Suède, Brésil, Mexique, Afrique du Sud, Pologne, Danemark), 400 personnes interrogées par pays = 4000 personnes (+25ans)