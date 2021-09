F-Secure contribue au projet SPATIAL

septembre 2021 par Marc Jacob

F-Secure s’apprête à mener des recherches avancées sur l’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de SPATIAL (Security and Privacy Accountable Technology Innovations, Algorithms, and Machine Learning), un nouveau projet financé par le programme Horizon 2020 de la Commission européenne. Cet effort de collaboration unit le monde universitaire et industriel pour accroître la fiabilité et la sécurité de l’intelligence artificielle, et pour mieux sécuriser la gestion des données dans les applications de cybersécurité.

Les systèmes F-Secure dotés de l’IA analysent en moyenne 7 milliards de requêtes en ligne, 6 milliards d’événements comportementaux et plusieurs millions d’échantillons de fichiers et d’URL suspects chaque jour. Assurer de telles performances suppose des progrès constants en matière de machine learning. F-Secure utilise cette technologie depuis 2006 et demeure à la pointe du secteur avec le projet Blackfin, une initiative primée visant à développer des méthodes innovantes basées sur le Machine Learning, afin de relever les défis de la cybersécurité.

SPATIAL rassemble F-Secure et les plus grands spécialistes européens de l’IA du monde universitaire et du secteur de la cybersécurité. Cette initiative réunit notamment l’Université de technologie de Delft (Pays-Bas), Montimage (France), Mainflux Labs (Serbie), Telefonica Investigacion y Desarrollo (Espagne), Fraunhofer Society (Allemagne), University College Dublin (Irlande), l’Université de Tartu (Estonie), NEC Laboratories Europe GmbH (Allemagne), Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas), Australo Interinnov Marketing Lab SL (Espagne) et Reaktor (Finlande).

SPATIAL a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101021808.