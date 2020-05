F-Secure, Windstream et Actiontec remportent un prix BMMA pour leur offre de sécurisation des foyers connectés

mai 2020

La Broadband Multimedia Marketing Association (BMMA) a récompensé la collaboration entre Windstream, l’un des principaux fournisseurs de communications réseau avancées, F-Secure, fournisseur de cybersécurité, et Actiontec Electronics, en décernant à ces trois entreprises l’award du partenariat marketing best in class 2020.

Ce prix de la BMMA a été créé pour récompenser une initiative marketing commune, menée par deux entités ou plus. Cette année, Windstream, F-Secure et Actiontec ont été récompensés pour leur partenariat en matière de sécurité et de Wi-Fi. Cette collaboration a permis de lancer une solution de protection complète des foyers connectés, pilotée via une application simple et conviviale.

Ce partenariat a permis de combiner l’expertise et les ressources uniques de trois entreprises : l’expertise d’Actiontec en matière de conception de routeurs/passerelles, de performances réseau et d’outils de gestion à distance ; l’expertise de F-Secure en matière de sécurité cloud, de malware, de contrôle parental et de sécurisation des foyers connectés ; et l’expertise de Windstream en matière de communications et de technologie grand public.

Cette solution, appelée Kinetic Secure, est proposée aux clients Windstream. Elle intègre les fonctionnalités de sécurité de F-Secure SENSE et de la plateforme Optim Managed Service Assurance d’Actiontec au sein d’un service unique, proposé via une application intuitive, développée par Windstream, baptisée MyWIN.

Selon Brian Murray, Regional Head of Consumer Security for North America chez F-Secure, le nombre croissant d’objets connectés à internet chez les particuliers incite les entreprises à collaborer pour trouver de nouvelles manières de protéger les utilisateurs.