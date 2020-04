F-Secure Radar désigné « Choix des clients » par Gartner Peer Insights

avril 2020 par Marc Jacob

Par « scanner de vulnérabilités », Gartner désigne les fournisseurs proposant des outils d’identification, de classement et de gestion des vulnérabilités. Ces vulnérabilités concernent les configurations de systèmes non-sécurisées, les patchs manquants ainsi que les mises à jour liées à la sécurité des systèmes connectés directement au réseau de l’entreprise, à distance ou via le cloud. Pour être nommé « Gartner Peer Insights Customers’ Choice », un fournisseur doit se classer parmi les 7 premiers du marché avec un minimum de 50 avis publiés, présentant une note supérieure à la moyenne du marché. Dans le cas présent, cette note moyenne était de « 4,4 étoiles ou plus ».

« Avoir été nommés par le Gartner Peer Insights en février 2020 pour notre scanner de vulnérabilités, valide notre stratégie et notre vision sur ce type de solutions dans les entreprises », déclare Guillaume Gamelin, Regional Vice President F-Secure.

« Nous considérons que la gestion des vulnérabilités doit fonctionner en parfaite synergie avec la protection, la détection et la réponse des endpoints. Nous sommes ravis de voir nos clients réagir aussi favorablement à la manière dont nous améliorons nos solutions », conclut Philippe Fourcin, Directeur Technique chez F-Secure France.

F-Secure a été l’un des quatre seuls fournisseurs à recevoir cette distinction en février 2020.

La solution d’analyse et de gestion des vulnérabilités de F-Secure - F-Secure Radar - permet aux entreprises d’identifier et de gérer les vulnérabilités internes et externes, de signaler les risques et de se conformer aux réglementations actuelles et à venir (telles que le RGPD et la norme PCI).

En améliorant la visibilité sur le parc informatique d’une entreprise - y compris sur le shadow IT - F-Secure Radar aide les entreprises à cartographier l’ensemble de leur surface d’attaque et à répondre aux vulnérabilités critiques.

*Ces avis ont été modifiés pour corriger les fautes de langues et améliorer la lisibilité.