F-Secure ID PROTECTION, le nouveau service de protection de l’identité en ligne

février 2020 par Marc Jacob

ID PROTECTION affiche les temps de détection et de réponse les plus rapides du secteur : les utilisateurs peuvent donc réagir immédiatement à ce type de menaces et réduire le risque de vol d’identité et de prise de contrôle de leurs comptes. Ce type de protection est devenu vital, tant pour les connexions classiques que pour les objets connectés, qui sont de plus en plus utilisés via le cloud.

ID PROTECTION fonctionne via une application. Celle-ci avertit immédiatement les utilisateurs dès qu’à lieu une détection, c’est-à-dire lorsque des informations personnelles ont été compromises. Pour chaque alerte, l’application fournit des recommandations précises sur la meilleure façon de gérer la situation. Le service comprend, en outre, un gestionnaire de mots de passe facile à utiliser, afin d’aider les internautes à en créer des suffisamment complexes et différents pour chaque service en ligne. Grâce à cet outil, si un service est piraté, le mot de passe correspondant ne pourra pas être utilisé pour accéder aux autres comptes de l’individu concerné. Sa vie numérique sera ainsi préservée. Cet outil aide également à créer de nouveaux mots de passe pour les services qui ont été piratés.

Plus de la moitié des consommateurs (56 %) s’inquiètent de la perte d’informations personnelles en cas de violation de données. Plus de 7 sur 10 (71 %) pensent qu’ils sont susceptibles d’être victimes de cyber crimes ou de vol d’identité. *

Compte-tenu du manque de précautions de nombreux utilisateurs, ces craintes semblent justifiées. 8 sur 10 (82 %) déclarent réutiliser leurs mots de passe pour différents services.* Les mots de passe recyclés multiplient pourtant les risques lorsque survient une fuite de mots de passe.

Selon une enquête de F-Secure, les consommateurs se montrent enclins à acquérir des services de protection de l’identité, de la même manière qu’ils achètent des solutions antivirus (solutions antimalware et protection des appareils fixes et mobiles).**

*Source : Enquête F-Secure Identity Protection Consumer (B2C), mai 2019, menée en coopération avec Toluna, partenaire de l’enquête, 9 pays (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Brésil, Finlande, Suède et Japon), 400 personnes interrogées par pays = 3600 personnes interrogées (+25 ans)

**Source : Americans leave their personal info open to thieves (« Les Américains laissent leurs données personnelles à la merci des criminels ») https://www.creditcards.com/credit-...