F-Secure : Bouygues Construction, encore une entreprise française victime d’une cyberattaque !

janvier 2020 par F-Secure

Une fois de plus, une grande entreprise française fait face à une cyberattaque de très grande ampleur avec des dégats considérables (après M6, CHU de Rouen, Fleury Michon[1])…

Hier, jeudi, c’était au tour du géant Bouygues construction d’être confronté à une cyberattaque massive touchant ses systèmes et services informatiques : lignes téléphoniques coupées, mails et internet interrompus et ce, pour une durée indéterminée…