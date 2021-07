Extreme Networks présente une solution Wi-Fi 6E pour les professionnels

juillet 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. présente un nouveau point d’accès professionnel Wi-Fi 6E : Universal Wireless AP4000. La plateforme sans fil universelle Extreme AP4000 est capable de fonctionner dans le spectre de fréquences 6 GHz. Conçu pour les environnements à haute densité, tels que les écoles, les entrepôts et les établissements de santé, l’AP4000 est doté des meilleures fonctionnalités du marché, offrant le plus haut niveau de services aux clients sans compromettre la sécurité. Les principaux clients d’Extreme, notamment les grands prestataires de soins de santé, déploient sa technologie Wi-Fi 6E dans des environnements qui exigent une connectivité sans fil fiable et de haute performance pour prendre en charge une population dense de périphériques.

Le Wi-Fi 6E offre aujourd’hui le plus rapide accès Wi-Fi, permettant des connexions multi-gigabit à faible latence et de nouveaux cas d’usage pour des expériences client de haute fiabilité, éliminant les temps d’arrêt et réduisant le risque de vulnérabilité des données et de la confidentialité. Extreme est la première société à annoncer publiquement qu’une entreprise s’est équipée de son point d’accès Wi-Fi 6E.

Les caractéristiques de l’Universal Wireless AP4000

Le Wi-Fi 6E/6 GHz offre 3x plus de spectre sans licence, disponible aux États-Unis et dans 40 pays aujourd’hui. L’AP4000 utilise le spectre 6 GHz pour offrir des performances élevées dans un environnement propre avec peu d’interférences.

L’AP4000 tire parti de la sécurité avancée et des capacités ML/AI pour répondre aux nouvelles exigences et aux nouveaux défis posés à l’infrastructure Wi-Fi par les nouveaux appareils, applications et utilisateurs. Couplé à la plateforme de gestion de réseau ExtremeCloud IQ™, il permet un déploiement et une gestion simplifiés, ainsi qu’un Wi-Fi hautement sécurisé dans les environnements à haute densité.

Grâce à ses trois radios 2x2:2, l’AP4000 offre des débits de données agrégés 802.11ax à haut rendement et hautes performances, jusqu’à 3,9 Gbps, et fonctionne simultanément sur les bandes 6 GHz, 5 GHz et 2,4 GHz.

Conçu avec le filtre tri-bande FBAR de Broadcom, l’AP4000 permet d’obtenir des performances radio tri-bandes supérieures sur le spectre de 5 GHz et 6 GHz sans avoir besoin d’une mise à niveau logicielle ou matérielle.

En outre, l’AP4000 offre le plus petit facteur de forme de point d’accès Wi-Fi 6E professionnel (8" x 8" x 1,5") pour un placement esthétique et flexible. Il s’adapte facilement aux supports de montage Extreme lors du remplacement des points d’accès de la génération précédente.

Prix et disponibilité

Extreme propose une référence unique de produit (SKU), ce qui simplifie les commandes et le processus de déploiement et élimine le besoin d’unités de gestion des stocks spécifiques à chaque pays.

Pour simplifier le déploiement et la gestion du réseau, l’AP4000 peut être déployé avec Extreme Campus Controllers ou avec ExtremeCloud™IQ.

L’AP4000 est d’ores et déjà disponible sur commande.

La gamme de prix s’étend de $999 aux Etats-Unis, $1049 en Europe et $1099 dans la zone APJ.