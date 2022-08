Extreme Networks présente l’AP5050

août 2022 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. lance un point d’accès compatible WI-FI 6E l’Extreme AP5050 optimisé pour les déploiements en extérieur (centres de congrès, campus hospitaliers et universitaires, stades, etc.). L’AP5050 offre des expériences sans fil améliorées, plus rapides et une réduction des interférences. Ce nouveau point d’accès permet également aux grands sites en extérieur de fonctionner sur un spectre jusqu’à trois fois supérieur à celui des générations précédentes de Wi-Fi. L’AP5050 aide également les clients à assurer l’évolutivité de leurs réseaux. L’infrastructure conçue pour prendre en charge les applications haut débit de nouvelle génération et les appareils IoT amélioreront considérablement les fonctionnalités et les expériences des consommateurs, tout en créant une plateforme pour monétiser de nouveaux services mobiles.

De nombreux avantages :

• Wi-Fi à haut débit : L’AP5050 offre une connectivité sans fil à haut débit optimisée pour des sites à forte affluence ainsi que pour les applications et les appareils nécessitant une bande passante importante utilisés à la fois par le personnel du lieu et les visiteurs. Le Wi-Fi 6E a accès à un maximum de 1 200 MHz de spectre (480 MHz en Europe), ce qui améliore la qualité de service (QoS) dans les environnements denses, optimise les performances des nouvelles applications et crée de meilleures expériences utilisateur.

• Efficacité et performances accrues : Conçu pour les environnements extérieurs à forte affluence, l’AP5050 dispose de trois radios 4x4:4 qui fournissent des débits de données agrégés 802.11ax haute efficacité et haute performance jusqu’à 10 Gpbs. Il combine le Wi-Fi 6E, la sécurité avancée et les capacités d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning en une seule et même solution.

• Sécurité renforcée : Contrairement aux autres points d’accès qui n’effectuent qu’une analyse intermittente, l’AP5050 est doté d’un capteur tri fréquence dédié qui effectue une analyse à temps plein pour détecter les appareils malveillants, ce qui minimise considérablement le risque de vulnérabilité et d’attaques sans compromettre les performances du réseau. L’AP5050 prend également en charge la dernière certification de sécurité WPA3 de la Wi-Fi Alliance, un pare-feu DPI dynamique basé sur le protocole d’accès, une clé privée pré-partagée (PPSK) pour sécuriser les environnements IoT, Extreme Fabric Attach pour un approvisionnement automatisé et un capteur d’analyse de localisation.

• Les options de déploiement de l’AP5050 comprennent des points d’accès sous le siège, sur pilier ou avec des antennes sélectionnables par logiciel, garantissant une expérience mobile homogène dans l’ensemble de la salle. Plateforme matérielle universelle, l’AP5050 est disponible en tant que référence SKU global et est livré avec une capacité qui à la fois permet aux clients d’utiliser le système d’exploitation de leur choix et facilite le déploiement en tant que service géré dans le cloud ou sur site.

• Contrôles basés sur le cloud, insights et analyses : Couplé à la plateforme de gestion ExtremeCloud™ IQ, l’AP5050 fournit une vue d’ensemble des performances, de l’état et de la sécurité du réseau et offre des aperçus et des analyses sur l’utilisation des applications et l’efficacité des installations.

Aaron Amendolia, Vice-président, Information Technology, National Football League : « Le Wi-Fi 6E nous ouvre un espace de liberté sans obstacle. Le spectre inexploité permettra de déployer de nouveaux services mobiles dans les stades comme sur les campus, avec une sécurité, une fiabilité et des performances hors pairs. Nos supporters ont besoin d’une connectivité performante et fluide pour profiter des matchs. L’élimination de la latence et de la saturation est essentielle pour créer la meilleure expérience possible pour nos visiteurs, qu’il s’agisse de réalité virtuelle, de transactions d’argent en ligne ou de streaming sur NFL+, le Wi-Fi 6E permettra à la NFL de créer les meilleurs engagements digitaux ».