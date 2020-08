Extreme Networks offre un accès sécurisé aux services de santé en ligne à plus de 1,5 million de citoyens madrilènes

août 2020 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. annonce que Madrid Digital, agence d’administration numérique de la communauté de Madrid, a déployé des solutions de réseau sans fil Extreme pour relier les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les centres de santé mentale et d’ergothérapie à leurs patients. Grâce à un réseau sécurisé et performant, Madrid Digital facilite l’accès à plus de 1,5 million de citoyens aux services sociaux et de santé virtuels, dont la téléconsultation. L’agence d’administration numérique offre ainsi des soins de santé de nouvelle génération qui protègent le personnel et les patients du risque de contagion actuel.

Près de 17.000 professionnels ; personnel médical et administratif ; répartis sur 30 sites dans la région s’appuieront sur ce nouveau réseau pour accéder aux dossiers médicaux électroniques (DME) de leurs patients, ainsi que pour communiquer en toute sécurité avec leurs collègues et patients lors de téléconsultation. Ils seront en mesure de collecter les données de leurs patients depuis les appareils médicaux connectés des différents établissements, tels que les tensiomètres et les électrocardiogrammes, afin de leur fournir les meilleurs soins possibles. Le nouveau réseau soutenu par Extreme offre :

• Une connectivité Wi-Fi de qualité clinique sur 30 sites : Grâce à la technologie ExtremeSwitching™ et aux points d’accès à haute densité ExtremeWireless™, le nouveau réseau Wi-Fi de qualité clinique fournit au personnel et à l’administration de Madrid Digital une connectivité sécurisée et performante sur chaque site de santé et de services sociaux afin qu’ils puissent rester concentrés sur les besoins des patients.

• Une haute performance et une haute disponibilité : La solution Wi-Fi haute densité d’Extreme - dont les performances sont éprouvées dans les environnements les plus exigeants - permet à Madrid Digital de prendre en charge sans interruption et en temps réel les applications voix, vidéo et données essentielles au succès de son initiative de santé numérique. Cette technologie fournit également à Madrid Digital un outil centralisé et efficace pour gérer ses points d’accès distribués à partir d’un même endroit.

• Des perspectives et des analyses avancées : L’application avancée d’analyse et de visibilité des réseaux sans fil d’Extreme permet à Madrid Digital d’accéder à de grandes quantités de données sur l’utilisation du réseau et de les exploiter pour en tirer des informations utiles afin d’optimiser les performances du réseau et l’expérience utilisateur.

En outre, la gestion centralisée du réseau permet à Madrid Digital de gagner en efficacité, tant en termes de temps passé à gérer le réseau que de maîtrise des coûts associés à l’externalisation de l’acquisition et de la gestion des serveurs.

« Parce que l’avenir des soins de santé et des services sociaux est numérique, Madrid Digital a raison d’investir dans une solution Wi-Fi haute densité éprouvée et de qualité clinique pour fournir des services de télémédecine sécurisés. Nous sommes fiers de fournir les solutions réseau requises pour aider Madrid Digital à faire progresser facilement la modernisation des soins pour plus de 1,5 million de Madrilènes », commente Javier Jimenez, Directeur Régional - Extreme Networks Espagne.

« Ce projet stratégique illustre clairement la stratégie de transformation numérique avancée que Madrid Digital promeut pour l’environnement socio-sanitaire. Nous sommes ravis de nous associer à Extreme Networks pour faire de cette vision une réalité. Le projet a réussi à atteindre tous ses objectifs et a ouvert la voie à la mise en place d’infrastructures futures, ainsi qu’à la création de nouvelles applications pour répondre à la demande croissante de prestations de services numériques pour les citoyens et les professionnels de la santé sociale » ajoute Carlos Alonso Sanz, chef de projet et ingénieur système - Madrid Digital.