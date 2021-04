Extreme Networks obtient une triple certification ISO

avril 2021 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. renouvelle son engagement à protéger les données et la confidentialité de ses clients en annonçant qu’il est le premier fournisseur de mise en réseau dans le Cloud à être triplement certifié ISO. Une triple certification qui reconnaît son adhésion aux meilleures pratiques et contrôles des systèmes de gestion de la sécurité de l’information et fait d’ExtremeCloud™ IQ la plateforme de gestion de réseau Cloud la plus certifiée du marché, éliminant les risques et permettant à ses clients de passer au cloud en toute confiance. Extreme a également étendu l’empreinte de ses datacenters régionaux, permettant à davantage d’abonnés ExtremeCloud IQ dans le monde de conserver leurs données localement et de garantir la conformité aux lois sur la confidentialité et la souveraineté des données.

Les effectifs des entreprises sont aujourd’hui plus distribués, et le nombre de cyberattaques auxquelles elles sont confrontées est en augmentation. En obtenant une triple certification ISO, par le biais d’audits indépendants, et en rapprochant les datacenters régionaux d’un plus grand nombre de clients dans le monde, Extreme s’assure de fournir à ses clients le plus haut niveau de protection des données. Extreme Networks a également mis à jour sa déclaration d’applicabilité afin que l’ensemble de ses clients, qu’ils utilisent des Clouds publics ou privés, soient couverts par les nouvelles certifications ISO.

• ExtremeCloud IQ est la seule plateforme de gestion de réseau Cloud à être certifiée ISO 27017 et ISO 27701, en plus d’être certifiée, depuis octobre 2019, ISO 27001. C’est la seule solution de gestion de réseau Cloud certifiée ISO 27001 à être disponible sur Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, ainsi que dans des environnements de Cloud privés et on-premises.

• Les clients font confiance à ExtremeCloud IQ pour gérer près de 1,6 million de périphériques réseau chaque jour, volume en constante évolution. Extreme a été désigné par Omdia comme le fournisseur de solution de réseau géré dans le Cloud connaissant la plus forte croissance en 2020.

• Pour mieux soutenir les exigences de conformité telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD), tous les clients d’ExtremeCloud IQ conservent la possibilité de supprimer n’importe laquelle de leurs données à tout moment.

• La norme ISO 27701 est conforme au RGPD et constitue l’extension de la norme ISO 27001 relative à la protection de la vie privée, établissant une nouvelle norme pour la mise en œuvre d’un système de gestion des informations personnelles (PIMS). La norme ISO 27017 est une déclaration de conformité et également une extension de la norme ISO 27001, ajoutant des contrôles spécifiques aux opérations Cloud. Ces certifications, associée à la certification ISO 27001 qui définit un processus pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer continuellement les systèmes de gestion de la sécurité de l’information dans une organisation - permettent à Extreme de fournir à ses clients des services qui adhèrent aux meilleures pratiques internationales en matière de sécurité de l’information et de protection des données.

• Comme mesure supplémentaire, ExtremeCloud IQ a obtenu le statut de niveau 1 dans le programme STAR (Security Trust Assurance and Risk) de la Cloud Security Alliance (CSA). Grâce à ce programme, les clients peuvent considérer ExtremeCloud IQ dans le cadre de la plupart des normes de sécurité dans le monde, ce qui leur permet d’avoir une meilleure idée de la sécurité de la plateforme dans le contexte des réglementations locales.

• Extreme dispose de 17 datacenters régionaux dans le monde, avec une empreinte Cloud couvrant 13 pays sur les 5 continents. Plus récemment, Extreme a annoncé l’ouverture de datacenters à Toronto, Sao Paulo et au Bahreïn. La société prévoit d’en ouvrir d’autres à Londres et Singapour dans les mois à venir. L’ouverture de ces datacenters est une extension des efforts menés par Extreme Networks pour fournir une plateforme de gestion du Cloud hautement sécurisée. Le fait de disposer d’un datacenter à proximité permet aux clients d’adhérer plus facilement aux lois locales sur la conformité des données et d’améliorer les performances des organisations locales, ainsi que des organisations internationales oeuvrant dans chaque région.

« Les rapports d’ESG* confirment le fait que les effectifs d’entreprise sont épars. De fait, les entreprises accélèrent le transfert des applications et des charges de travail vers le Cloud, y compris l’adoption de la gestion de réseau comme une priorité absolue pour rationaliser les opérations réseau. Cependant, ces environnements distribués augmentent également les problèmes de sécurité. En obtenant des certifications ISO supplémentaires et en offrant un réel choix dans son empreinte Cloud, Extreme fournit la flexibilité dont les entreprises ont besoin pour s’adapter aux nouvelles réalités du travail tout en garantissant qu’elles respectent les normes internationales et les meilleures pratiques en matière de protection des données clients », a ajouté Bob Laliberte, Sr. Analyst & Practice Director chez ESG Global

*ESG Research : 2021 Technology Spending Intentions, Jan 2021