Extreme Networks nomme Justin Hurst à la tête de l’Office of the Chief Technology Officer, pour la région APAC

mars 2023 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc. annonce la nomination de Justin Hurst à la tête de l’Office of the Chief Technology Officer (OCTO) pour la région Asie-Pacifique (APAC).

M. Hurst aura pour mission de renforcer la position d’Extreme Networks dans la zone APAC, en présentant et partageant la vision technologique d’Extreme au marché, ainsi qu’en collaborant avec les principaux clients et partenaires régionaux à l’identification de nouvelles tendances technologiques et opportunités commerciales. Il aura également la charge du développement de l’adoption des solutions de réseau Cloud d’Extreme Networks sur ce marché.

Fort de plus de 20 années d’expérience dans le domaine de l’informatique, Justin a précédemment occupé la fonction de Field CTO chez Nutanix pour la région Asie-Pacifique-Japon. A ce poste, il a notamment développé et partagé la vision de Nutanix, tout en soutenant la région dans des campagnes commerciales et auprès de partenaires techniques. Il a travaillé en étroite collaboration avec la R&D, ainsi qu’avec les partenaires de distribution, afin de cocréer des solutions pour le marché dynamique de la zone APAC. Une initiative qui a permis d’augmenter les revenus et d’améliorer l’adoption du produit pour les comptes stratégiques.