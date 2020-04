Extreme Networks met en place un programme de soutien à destination de ses clients et partenaires

avril 2020 par Marc Jacob

Extreme Networks, Inc annonce le lancement d’un nouveau programme de financement visant à faciliter les investissements technologiques et la continuité des activités de ses partenaires et clients durant la pandémie COVID-19. Le programme LEAP (Lending Enablement & Assistance Program), qui s’étend jusqu’au 30 septembre 2020, offre une série de facilités et d’options flexibles pour l’acquisition de produits et services Extreme. Ce programme garantit également que les partenaires peuvent maintenir leur niveau de certification actuel et accéder à un large éventail de cours de formation en ligne gratuits et d’autres incentives.

Options de financement flexibles

Géré par Extreme Capital Solutions, le programme LEAP offre de nouvelles possibilités de financement très souples auxquelles les clients peuvent accéder par l’intermédiaire des partenaires participant à ce programme. Parmi les options proposées, citons :

• Report du premier paiement jusqu’à 180 jours : cette option permet de reporter le premier paiement des achats effectués, afin que les clients et partenaires puissent désormais acquérir les solutions Extreme dont ils ont besoin et effectuer le premier décaissement en 2021, ce qui facilite la gestion de leur trésorerie, l’une des principales préoccupations des entreprises aujourd’hui.

• Financement à taux 0% : outre le report du premier paiement, les clients et partenaires pourront financer leurs achats à un taux 0% pendant toute la durée du financement. Cela est compatible avec l’option de report de paiement mentionnée précédemment.

• Modèle "As a Service". Pour aider les entreprises à gérer leurs investissements dans les infrastructures de réseau et à s’adapter à une époque où elles ont surtout besoin de flexibilité, une option d’acquisition de technologie "As a Service" est également disponible, sur la base d’un système d’abonnement. Ce modèle mensuel permet aux clients finaux de mettre à niveau et d’échanger les produits Extreme achetés précédemment contre de nouveaux produits du catalogue, simplement en donnant un préavis de 60 jours.

Formation, certification et incentives pour les nouveaux partenaires Le programme LEAP offre également une plus grande flexibilité aux partenaires pour maintenir leurs certifications, poursuivre leurs plans de formation et accéder à des incitations à la vente et à certains rabais. Il permet aux partenaires de maintenir facilement leur statut de programme de chaîne jusqu’en 2021. Ces changements spécifiques comprennent :

• Formation de certification gratuite. Accessible en ligne jusqu’au 18 septembre, le programme de formation de certification technique sera disponible pour les partenaires gratuitement et depuis le cloud. Tout partenaire peut y accéder via Internet et gratuitement. En outre, la formation à la solution ExtremeCloud™IQ permet d’accéder à des avantages supplémentaires dans le cadre du programme Channel. En revanche, toutes les formations de spécialisation et de master resteront en tant que telles jusqu’en septembre 2020. Jusqu’en septembre 2020, les exigences relatives à la certification CWNA (Certified Wireless Network Administrator) seront également supprimées.

• Réduction des objectifs du rabais de croissance. L’objectif de croissance des ventes requis pour bénéficier du rabais pour la croissance du Diamond Growth Rebat a également été réduit de 5 points, en tenant compte d’une période d’un an. Par conséquent, les partenaires qui réalisent une croissance de 15 % de leurs ventes pourront bénéficier de cette remise.

• Prolongation des délais dans la gestion de la formation partenaires. Toutes les exigences de formation pour le maintien ou l’accès à une catégorie de partenaires donnée sont prolongées jusqu’au 30 juin 2020. Les partenaires resteront dans leur catégorie actuelle jusqu’en décembre 2020 et la prochaine révision des catégories de partenaires aura lieu en janvier 2021.

Extreme continue d’élargir le panel de cours accessibles en ligne et disponibles par l’intermédiaire de ses partenaires de formation agréés. Aujourd’hui, plus de 90 % des formations de certification technique d’Extreme sont disponibles en ligne.