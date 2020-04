Extreme Networks lance gamme ExtremeCloud IQ

avril 2020 par Marc Jacob

L’entreprise démontre une fois de plus l’intérêt de cloudifier son portefeuille et lance de nouveaux outils de connectivité : Portable Branch Kit (PBK) et Rapid Outdoor Connectivity Kits (ROCK). Ces gammes permettent aux entreprises, de tous secteurs, de s’appuyer sur ExtremeCloud IQ pour fournir, délivrer et gérer leur connectivité rapidement et en toute sécurité. En fonction de leurs besoins, les organisations sont en mesure de garantir à leurs collaborateurs un accès réseau sécurisé et fiable, indispensable en cette période de pandémie. Focus sur ExtremeCloud IQ :

• ExtremeCloud IQ est la première architecture de gestion Cloud centrée sur le réseau à être à la fois agnostique en matière d’hébergement et de système d’exploitation Cloud. Cette plateforme de gestion du cloud basée sur le machine learning (ML) et l’intelligence artificielle (IA) simplifie l’intégration, la configuration, la surveillance, la gestion, le dépannage, les alertes et la création de rapports pour les dispositifs d’infrastructure réseau. ExtremeCloud IQ fournit aux administrateurs une vue à 360 de l’état et des performances des dispositifs, des clients, des applications et du réseau.

• L’adoption d’ExtremeCloud IQ a augmenté de 40 % au cours des 12 derniers mois. Aujourd’hui, la plateforme gère plus d’un million de dispositifs, avec une moyenne de plus de 25 000 connexions/jour. Elle ingère quotidiennement plus de 4 milliards de messages de gestion, qui alimentent son moteur de ML et d’IA.

ExtremeCloud IQ dispose d’une empreinte mondiale à travers 15 data centers régionaux hébergés par Amazon, Google et bientôt Microsoft, ce qui permet aux dispositifs d’infrastructure sous gestion, et aux clients qui y sont connectés, de traiter plus de 4 pétaoctets de données par jour.

• Extreme a agi plus rapidement et plus tôt que prévu pour rendre ExtremeCloud IQ disponible à travers ses solutions de pointe, y compris le commutateur empilable multirate Gigabit Ethernet X465 premium, la famille de commutateurs X440-G2 et les points d’accès et contrôleurs ExtremeWireless™, dont les points d’accès Wi-Fi 6 de nouvelle génération et l’ExtremeCloud Appliance. Une plus grande partie du portefeuille d’Extreme sera intégrée à ExtremeCloud IQ dans les mois à venir afin de fournir aux services informatiques des options de plateforme étendues ainsi que des capacités de machine et d’intelligence artificielle.

• Extreme achèvera la migration de son architecture Cloud de 3ème génération vers une architecture de 4ème génération, entièrement conteneurisée et basée sur des micro-services, d’ici la fin avril. La mise à jour de l’architecture et du modèle d’exécution du Cloud ajoute des capacités d’instrumentation et d’automatisation étendues, renforce sa capacité éprouvée d’hébergement de Cloud agnostique, et rend désormais le système d’exploitation Cloud ExtremeCloud IQ agnostique également.

• ExtremeCloud IQ est disponible à différents niveaux de service. Gratuit à l’achat de toute plateforme matérielle prise en charge, ExtremeCloud IQ Connect fournit une gestion de base des périphériques. ExtremeCloud IQ Pilot s’appuie sur les fonctionnalités de Connect, en offrant des outils avancés de gestion de l’infrastructure, de reporting et de remédiation, y compris des analyses et des informations sur le ML et l’IA. Le nouvel abonnement Pilot (150 USD) porte sur l’ensemble du portefeuille de produits Extreme, offrant une simplicité et une portabilité de licence inégalées. En outre, le nouvel abonnement Pilot est assorti d’une période de 90 jours de mise en perspective des données pour chaque client qui acquière un abonnement Pilot ExtremeCloud IQ à partir de mai 2020.

• ExtremeCloud IQ permet également de fournir, de délivrer et de gérer rapidement la connectivité entre des sites distribués, où que ce soit dans le monde. Cela a notamment permis le lancement de nouveaux kits de branchements portables (PBK) et de connectivité extérieure rapide (ROCK). Ces derniers aident les hôpitaux et autres organisations à étendre leur connectivité sans fil sécurisée aux sites émergents pour soutenir les efforts de quarantaine, de test et de soins aux patients associés à COVID-19. Ces solutions Wi-Fi 6 gérées dans le Cloud offrent un accès sécurisé et crypté à l’infrastructure existante tout en respectant la norme HIPAA.