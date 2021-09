Extreme Networks finalise l’acquisition d’Ipanema, l’activité SD-WAN d’Infovista

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Cette acquisition permet à Extreme Networks d’enrichir son portefeuille ExtremeCloud avec les capacités SD-WAN d’Ipanema, mais aussi d’accélérer son objectif d’offrir à ses clients des capacités de connectivité, de sécurité et de Cloud distribuées.

L’intégration d’Ipanema se soldera également par la présence d’un second centre d’excellence technologique en Europe et le renforcement de la présence de la société auprès de ses clients européens. Les solutions d’Ipanema sont d’ores et déjà déployées sur plus de 100 000 sites et servent plus de 400 clients. Dans le cadre de sa stratégie de commercialisation EMEA, Extreme prévoit d’exploiter les relations existantes d’Ipanema avec les principaux fournisseurs de services managés et des intégrateurs de systèmes (MSP et XSP).