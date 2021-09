ExtraHop s’associe à CS Novidy’s

septembre 2021 par Marc Jacob

ExtraHop annonce devenir partenaire de CS Novidy’s, spécialiste des solutions cybersécurité et des services de transformation de l’IT, pour accompagner ses clients dans leur stratégie de protection et de sécurisation de leurs infrastructures.

Les entreprises font face à des difficultés croissantes pour intégrer l’ensemble des technologies et des compétences nécessaires afin de sécuriser leurs environnements. Deux contraintes les freinent : elles doivent à la fois se défendre des nouvelles attaques de plus en plus indétectables et s’adapter à un contexte complexe. En effet, les entreprises s’appuient sur des infrastructures hybrides mêlant réseau périmétrique, data center, applications Cloud, sites distants, télétravail, IOT, BYOD.

La capacité à analyser l’ensemble du trafic en temps réel comme le permet la technologie de ExtraHop, est devenue nécessaire afin de combler les lacunes liées à la visibilité et à la sécurité des éléments du système d’information. Ceci permet d’augmenter ses capacités de détection mais aussi de se protéger d’éventuels comportements déviants.