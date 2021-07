ExtraHop nomme Franck Trognée, Channel Sales Manager Europe du sud

juillet 2021 par Marc Jacob

Franck Trognée a pour objectif de recruter, de continuer de développer et d’assurer le suivi auprès du réseau de distribution et des partenaires. Il se concentrera principalement sur la France, l’Italie et l’Espagne, mais prendra également en charge le Portugal, la Belgique et le Luxembourg. Il ambitionne de recruter des intégrateurs à valeur ajoutée dans le monde de la cybersécurité. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité, il met son expertise au service de ses équipes.

Avant de rejoindre ExtraHop, il a évolué pendant de nombreuses années en tant que directeur des ventes et channel au sein d’entreprises telles que SentinelOne, HID Global et Dell-SonicWALL.

Franck Trognée a debuté sa carrière dans la distribution où il a passé huit ans, et a rejoint le monde de la Cyber Sécurité en 2000 comme Channel Manager France chez RSA Security. Franck Trognée, 50 ans, est diplôme d’école de commerce