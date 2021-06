ExtraHop est en cours d’acquisition par Bain Capital Private Equity et Crosspoint Capital Partners

juin 2021

ExtraHop annonce la conclusion d’un accord définitif portant sur son acquisition par Bain Capital Private Equity (« Bain Capital ») et Crosspoint Capital Partners (« Crosspoint Capital ») dans le cadre d’une transaction stratégique évaluée à 900 millions de dollars. Bain Capital est un investisseur majeur dans des entreprises technologiques, faisant partie de l’un des plus importants fonds d’investissements alternatifs multi-actifs. Crosspoint Capital est un fonds de capital-investissement spécialisé dans la cybersécurité, la protection de la vie privée et les logiciels d’infrastructure.

Arif Kareem, CEO d’ExtraHop, Jesse Rothstein, Chief Technology Officer, et Raja Mukerji, Chief Customer Officer, cofondateurs de la société, conserveront leurs fonctions respectives. Ces deux derniers demeureront également d’importants investisseurs dans la société.

Selon une étude IDC, ExtraHop fait partie des trois principaux acteurs du secteur de la détection et de la réponse réseau (NDR), le deuxième segment du marché de la cybersécurité connaissant la plus forte croissance. La croissance de la société dépasse de loin celle de son secteur et ExtraHop a étendu la puissance de sa plateforme pour y consolider des marchés voisins tels que la détection d’intrusion, l’investigation réseau « forensic » et la sécurité de l’Internet des objets (IoT).

La transaction devrait être finalisée dans le courant de l’été 2021, sous réserve des conditions habituelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires.

Qatalyst Partners intervient en tant que conseil financier exclusif auprès d’ExtraHop, et Wilson Sonsini à titre de conseil juridique. Morgan Stanley conseille Bain Capital et Crosspoint Capital sur le plan financier, aux côtés de Ropes & Gray LLP en matière juridique.