ExtraHop annonce les services Reveal(x) Advisor

octobre 2021 par Marc Jacob

ExtraHop annonce une extension de ses services Reveal(x) Advisor. Elle apporte des capacités de détection et d’identification de menaces ainsi que d’analyse et d’assurance réseau. Dans le cadre de son offre Reveal(x) Advisor, les analystes des menaces et les conseillers en sécurité ExtraHop livrent une analyse rapide et précise des détections prioritaires, traquent sur le réseau les indicateurs de compromission (IoC) actuels ou futurs et sont continuellement à l’affût de vulnérabilités, telles que l’utilisation de protocoles obsolètes ou du Shadow IT.

Face au volume des menaces et d’alertes, et avec des difficultés à trouver du personnel qualifié, les équipes de sécurité ont tout juste le temps de répondre aux alertes prioritaires, mais elles ont rarement la possibilité de réfléchir proactivement à leur stratégie en matière de cyberhygiène. Le Ponemon Institute révèle que 60 % des entreprises victimes d’une attaque ont découvert que la cause première en était une vulnérabilité connue pour laquelle un correctif était disponible. Reveal(x) Advisor y remédie en aidant les entreprises à évaluer leur maturité en cybersécurité, à résorber leurs files d’attente d’alertes et à rechercher proactivement les activités malveillantes dans leurs infrastructures.

« La complexité des attaques, conjuguée à la vive concurrence pour attirer les talents dans le secteur de la sécurité, a convaincu de nombreuses entreprises de faire appel à des services professionnels et managés. Des services tels que l’offre Reveal(x) Advisor d’ExtraHop peuvent les aider à gagner en maturité cybersécurité, en particulier lorsque s’y ajoutent des capacités personnalisables d’assurance réseau et de chasse des menaces, ainsi que des conseils proactifs sur la posture de sécurité et l’approche à adopter dans ce domaine », observe Christina Richmond, Directrice des programmes pour les services de sécurité chez IDC.

Les nouveaux services sont les suivants :

● Assurance réseau : analyse et examen proactifs des actifs critiques dans le but d’identifier les vulnérabilités connues, une analyse de l’usage du protocole SSL, les risques, les équipements non autorisés, les applications non approuvées et les anomalies de comportement sur le réseau, tous susceptibles d’être exploités.

● Expertise à la demande de conseillers en sécurité : des séances de travail personnalisées avec les conseillers en sécurité d’ExtraHop enseignent aux utilisateurs comment réduire les surfaces d’attaque, identifier les protocoles à haut risque et optimiser l’efficacité des systèmes tout en améliorant leur maturité en matière de cybersécurité.

● Chasse proactive des menaces : les analystes d’ExtraHop, en s’appuyant sur le framework MITRE ATT&CK, explorent le réseau, les alertes système et les données transmises afin d’identifier les activités malveillantes, suspectes ou risquées qui avait échappé à toute détection jusque-là.

L’offre ExtraHop Reveal(x) 360 SaaS NDR associée aux services Advisor aide les entreprises à travers le monde à améliorer leur posture de sécurité, à moderniser leurs cyberdéfenses et à pallier la pénurie de compétences dans la cybersécurité. Tous les services Reveal(x) Advisor sont disponibles dès à présent.