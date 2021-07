ExtraHop annonce la finalisation de son acquisition par Bain Capital Private Equity et Crosspoint Capital Partners

juillet 2021 par Marc Jacob

ExtraHop annonce la finalisation de son acquisition par Bain Capital Private Equity et Crosspoint Capital Partners. La transaction, initialement annoncée le 8 juin 2021, a valorisé la société à 900 millions de dollars. ExtraHop s’apprête ainsi à accélérer sa dynamique sous la direction de nouveaux actionnaires, afin de servir plus avant sa mission d’aider les entreprises à détecter les menaces avancées et à y répondre.