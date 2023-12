ExtraHop® lance son extension Zero Trust pour Netskope

décembre 2023 par Marc Jacob

ExtraHop annonce le lancement de l’extension ExtraHop Zero Trust pour Netskope. Cette dernière intégration aidera les entreprises dans leur démarche Zero Trust, offrant une visibilité approfondie sur les comportements et les communications entre les appareils et les services dans les réseaux distants et distribués, sur site, hybrides et dans le cloud, à n’importe quelle échelle.

Dans le cadre de leur transformation vers un environnement zero trust, les entreprises se tournent vers des solutions de sécurité en périphérie de services (SSE) afin de sécuriser l’accès des travailleurs itinérants aux données et aux applications critiques. Gartner prévoit que "d’ici 2025, 80 % des entreprises auront adopté une stratégie visant à unifier l’accès au web, aux services cloud et aux applications privées à l’aide d’une architecture SASE/SSE, contre 20 % en 2021". Cependant, de nombreuses solutions SSE n’ont pas la capacité d’inspecter l’ensemble du trafic qui traverse le réseau - une exigence clé du modèle d’architecture zero trust du NIST.

Pour surmonter ce défi, ExtraHop s’associe au leader du marché de l’ESS, Netskope, pour soutenir le Cloud TAP récemment annoncé par Netskope, contribuant ainsi à combler le manque de visibilité du réseau et à permettre des architectures Zero Trust efficaces. Les clients communs pourront analyser les données réseau de Netskope Intelligent SSE à l’aide de Reveal(x)™, la plateforme NDR d’ExtraHop, afin de détecter et de répondre rapidement aux menaces de sécurité et aux problèmes de performance dans le trafic distant et les applications basées sur le cloud.

Dans le cadre d’un programme d’accès anticipé, les entreprises qui utilisent l’extension ExtraHop Zero Trust pour Netskope peuvent :

• Combler les lacunes des architectures zero trust et réduire les risques en obtenant une visibilité sur des segments de réseau auparavant inaccessibles.

• Accélérer les détections de menaces à travers les terminaux distants et le trafic SaaS.

• Résoudre les problèmes de performance plus rapidement et de manière plus fiable pour les apps critiques de l’entreprise sur l’infrastructure cloud.

• Renforcer la posture de conformité en obtenant une télémétrie réseau pour la criminalistique et la journalisation.

La plateforme Reveal(x) est hautement évolutive, ce qui permet aux entreprises de répondre aux exigences d’équipes dispersées dans le monde entier. Avec des intégrations natives pour les outils de sécurité courants tels que XDR, SIEM, SOAR et les solutions de traçabilité, les flux de travail intégrés d’ExtraHop simplifient la chasse aux menaces et les enquêtes sur les incidents pour aider les entreprises à découvrir la cyber-vérité et à maintenir leurs architectures Zero Trust. Les systèmes d’apprentissage automatique et d’IA à l’échelle du Cloud d’ExtraHop ont été primés. Ils permettent de prendre en charge la détection des menaces avancées telles que les ransomwares avec une grande fiabilité, de sorte qu’ils peuvent voir plus, savoir plus et arrêter plus de cyberattaques.