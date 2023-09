ExtraHop® Reveal(x)™ disponible sur la marketplace CrowdStrike

septembre 2023 par Marc Jacob

Ensemble, ExtraHop et CrowdStrike offrent aux organisations une approche unique de la détection et de la réponse étendues (XDR), en corrélant les données du réseau et des end-points plus rapidement et avec une plus grande visibilité sur le spectre des menaces. La plateforme Reveal(x) démasque le chemin emprunté par un hacker lorsqu’il se déplace latéralement sur le réseau. La plateforme CrowdStrike Falcon® offre une visibilité et une protection des points d’accès avec des informations exploitables sur l’activité des cybercriminels. En réunissant ces deux plateformes primées, les clients peuvent générer une analyse complète de leurs environnements, qualifier - ou disqualifier - les menaces en toute confiance, et identifier l’étendue de toute compromission, les données qui ont été transmises, et si elles ont été cryptées.

Les points forts de ce partenariat :

Amélioration de la détection et de la réponse aux menaces : Intégration des données réseau de Reveal(x) dans CrowdStrike Falcon® LogScale pour optimiser la détection des menaces et l’allocation des ressources critiques.

● Découverte continue des appareils non gérés : Découvrez et surveillez en continu les communications entre les appareils inconnus et non gérés, les appareils mobiles, l’IoT, le BYOD, la main-d’œuvre à distance, etc.

● Alertes contextuelles et hiérarchisées : Améliorez l’efficacité des analyses et aidez-les à se concentrer sur ce qui compte en enrichissant les données de sécurité sur les terminaux, les charges de travail dans le cloud, les identités et les données avec des renseignements sur le réseau afin de faire rapidement remonter à la surface les activités malveillantes.

● Réponse par bouton-poussoir : Triage rapide des menaces et mise en quarantaine des appareils à partir d’une console unique, si et quand une activité anormale est détectée.

Le nouveau CrowdStrike Marketplace connectera les clients de CrowdStrike à ExtraHop, un partenaire de confiance de CrowdStrike, simplifiant les couches de sécurité, réduisant les coûts opérationnels et aidant à gérer les complexités de manière transparente.