Exterro présente sa formation gratuite en imagerie forensique pour les forces de police

mars 2022 par Marc Jacob

Exterro Inc. est le fournisseur privilégié de logiciels de Legal GRC, développés spécialement pour les équipes informatiques, juridiques et de protection de la confidentialité au sein des organisations Global 2000 et AmLaw 200. Aujourd’hui, Exterro annonce l’ouverture d’une formation gratuite à son logiciel FTK® Imager, afin d’équiper les forces de police dans leur lutte contre la criminalité. FTK Imager est l’un des outils de criminalistique les plus utilisés sur le marché dans le monde, notamment par les plus grands organismes chargés de l’application des lois.